Волинянка поділилась секретами вирощування птиці в домашніх умовах





Про це пише газета



"У нас поруч є водойма. Утримання качок у таких умовах — ​це зовсім інше, аніж у закритих приміщеннях", — ​розповідає пані Ірина.



Каченятам треба спеціальні годівнички, щоб вони не розкидали корм. І постійно має бути вода. Поки пернаті малі (до місячного віку), господиня годує їх комбікормом з осипкою. Якщо давати тільки комбікорм, так навіть краще, бо птахи швидше набирають сили. Потім можна домішувати кукурудзяну крупу, осипку. Дуже корисна різана молода кропива з кислим молоком.



Коли качки підростуть, можна давати зерно: пшеницю та тритикале. Овес і ячмінь не підходять, бо мають остюки. Смакуватиме птиці й ряска. Багато хто ловить її і годує нею качок. Але найкраще, коли вони самі мають доступ до водойми.



Смакуватиме птиці й ряска. Багато хто ловить її і годує нею качок. Але найкраще, коли вони самі мають доступ до водойми.



"Я їх не могла з води вигнати. Вони ще й рибу ловили. Черв’яків різних їли. Ввечері приходили додому з повними волами. Ніхто мені не вірив, що вдень птицю не годую", — ​каже Ірина.



За її словами, качки, яких утримують без води, мають забагато жиру. На воді вони зганяють жир, тож м’ясо смачне. Якось був сухий рік і водойми висохли. Звісно, пернаті сиділи вдома.



"Того року качки були несмачні. Тоді з ними ціле літо жила ще й дика кряква. Прилетіла вночі під вікна спальні, покрякала, подякувала, що її годували і не з’їли, та й полетіла у вирій", — ​таку історію розповіла Ірина Трохановська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ірина Трохановська з Турійська розповіла, як успішно декілька років вирощує птицю.Про це пише газета Волинь-нова "У нас поруч є водойма. Утримання качок у таких умовах — ​це зовсім інше, аніж у закритих приміщеннях", — ​розповідає пані Ірина.Каченятам треба спеціальні годівнички, щоб вони не розкидали корм. І постійно має бути вода. Поки пернаті малі (до місячного віку), господиня годує їх комбікормом з осипкою. Якщо давати тільки комбікорм, так навіть краще, бо птахи швидше набирають сили. Потім можна домішувати кукурудзяну крупу, осипку. Дуже корисна різана молода кропива з кислим молоком.Коли качки підростуть, можна давати зерно: пшеницю та тритикале. Овес і ячмінь не підходять, бо мають остюки. Смакуватиме птиці й ряска. Багато хто ловить її і годує нею качок. Але найкраще, коли вони самі мають доступ до водойми.Смакуватиме птиці й ряска. Багато хто ловить її і годує нею качок. Але найкраще, коли вони самі мають доступ до водойми."Я їх не могла з води вигнати. Вони ще й рибу ловили. Черв’яків різних їли. Ввечері приходили додому з повними волами. Ніхто мені не вірив, що вдень птицю не годую", — ​каже Ірина.За її словами, качки, яких утримують без води, мають забагато жиру. На воді вони зганяють жир, тож м’ясо смачне. Якось був сухий рік і водойми висохли. Звісно, пернаті сиділи вдома."Того року качки були несмачні. Тоді з ними ціле літо жила ще й дика кряква. Прилетіла вночі під вікна спальні, покрякала, подякувала, що її годували і не з’їли, та й полетіла у вирій", — ​таку історію розповіла Ірина Трохановська.

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