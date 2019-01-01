Курс валют у Луцьку на 9 серпня





Євро при купівлі становить - 28.056, продажу - 28.697.



Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.403.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.241, продаж - 6.720.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.131, а продаж - 25.567.Євро при купівлі становить - 28.056, продажу - 28.697.Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.403.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.241, продаж - 6.720.

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