Курс валют у Луцьку на 9 серпня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.131, а продаж - 25.567.
Євро при купівлі становить - 28.056, продажу - 28.697.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.403.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.241, продаж - 6.720.
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Євро при купівлі становить - 28.056, продажу - 28.697.
Курс російського рубля: купівля - 0.353, продаж - 0.403.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.241, продаж - 6.720.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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