На Волині спіймали браконьєра, який ловив рибу у національному парку. ФОТО

На річці Прип’ять поблизу села Хоцунь Любешівського району рибоохоронний патруль спільно з громадськими інспекторами на території Національного природного парку «Прип’ять–Стохід» зловили браконьєра.Інцидент трапився вчора, 8 серпня, приблизно о 12-й годині, - інформують у прес-службі Рибоохоронного патруля Волині.Повідомляють, чоловік здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову – однією риболовецькою сіткою.Так, у сітці браконьєра знайшли 3 кілограми риби, а саме 5 щук. Збитки становлять 3 010 гривень.На особу оформлили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 с. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.Заборонене знаряддя лову вилучили.В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Громадян просять повідомляти про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби за вказаним номером телефону.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за 1 щуку становить 602 грн.