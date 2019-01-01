Разом гасили «пожежу» і давали міряти амуніцію: волинські рятувальники відвідали дитячий табір. ФОТО
Сьогодні, 21:54
Волинські рятувальники організували для учасників дитячого табору "Світанок" захоплююче дійство з навчання дітей правил безпеки життєдіяльності.
До села Дачне Ківерцівського району ДСНСники завітали 9 серпня, - повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.
Під час заходу вогнеборці нагадали дітям основні вимоги безпеки у побуті, під час знаходження вибухонебезпечних предметів, під час відпочинку на природі, розповіли про засоби рятування на воді та продемонстрували, як ними користуватись.
Фахівці ДСНС провели для дітей конкурс малюнків, плакатів на тему: «Безпека у житті кожної дитини» та «Рятувальники і гарний настрій». Авторів найкращих робіт заохотили подарунками – вручили флаєри ДСНС, книги-розмальовки «Розмальовки та завдання», книги «Абетка безпеки», настільні ігри «Безпечне дитинство, виготовлені волонтерами і рятувальниками для діток молодшого та шкільного віку.
Та найцікавіше було попереду - рятувальники продемонстрували дітям технічні можливості пожежно-рятувальної техніки та спорядження, а також разом із дітлахами «гасили» пожежу. Усі охочі змогли подати воду пожежним стволом для гасіння імітованої пожежі, приміряти бойовий одяг та засоби захисту рятувальників.
Радість для дітей була у спілкування із справжніми вогнеборцями, яких вони обступили і засипали запитаннями, а також (для всіх бажаючих) прохолодний душ у спекотну погоду, який рятувальники влаштували за допомогою потужних водяних струменів із пожежного авто.
Разом змістовно і весело проведені заходи з безпеки життєдіяльності, як правило, залишається у дитячій пам'яті назавжди. А це означає, що ці юнаки та малята вже ніколи не будуть гратися із сірниками, палити вогонь у невстановлених місцях чи спалювати суху рослинність, як дорослі інколи це роблять, а відтак і світ навколо них стане безпечним і красивим.
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До села Дачне Ківерцівського району ДСНСники завітали 9 серпня, - повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.
Під час заходу вогнеборці нагадали дітям основні вимоги безпеки у побуті, під час знаходження вибухонебезпечних предметів, під час відпочинку на природі, розповіли про засоби рятування на воді та продемонстрували, як ними користуватись.
Фахівці ДСНС провели для дітей конкурс малюнків, плакатів на тему: «Безпека у житті кожної дитини» та «Рятувальники і гарний настрій». Авторів найкращих робіт заохотили подарунками – вручили флаєри ДСНС, книги-розмальовки «Розмальовки та завдання», книги «Абетка безпеки», настільні ігри «Безпечне дитинство, виготовлені волонтерами і рятувальниками для діток молодшого та шкільного віку.
Та найцікавіше було попереду - рятувальники продемонстрували дітям технічні можливості пожежно-рятувальної техніки та спорядження, а також разом із дітлахами «гасили» пожежу. Усі охочі змогли подати воду пожежним стволом для гасіння імітованої пожежі, приміряти бойовий одяг та засоби захисту рятувальників.
Радість для дітей була у спілкування із справжніми вогнеборцями, яких вони обступили і засипали запитаннями, а також (для всіх бажаючих) прохолодний душ у спекотну погоду, який рятувальники влаштували за допомогою потужних водяних струменів із пожежного авто.
Разом змістовно і весело проведені заходи з безпеки життєдіяльності, як правило, залишається у дитячій пам'яті назавжди. А це означає, що ці юнаки та малята вже ніколи не будуть гратися із сірниками, палити вогонь у невстановлених місцях чи спалювати суху рослинність, як дорослі інколи це роблять, а відтак і світ навколо них стане безпечним і красивим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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