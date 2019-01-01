Разом гасили «пожежу» і давали міряти амуніцію: волинські рятувальники відвідали дитячий табір. ФОТО

Волинські рятувальники організували для учасників дитячого табору "Світанок" захоплююче дійство з навчання дітей правил безпеки життєдіяльності.До села Дачне Ківерцівського району ДСНСники завітали 9 серпня, - повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.Під час заходу вогнеборці нагадали дітям основні вимоги безпеки у побуті, під час знаходження вибухонебезпечних предметів, під час відпочинку на природі, розповіли про засоби рятування на воді та продемонстрували, як ними користуватись.Фахівці ДСНС провели для дітей конкурс малюнків, плакатів на тему: «Безпека у житті кожної дитини» та «Рятувальники і гарний настрій». Авторів найкращих робіт заохотили подарунками – вручили флаєри ДСНС, книги-розмальовки «Розмальовки та завдання», книги «Абетка безпеки», настільні ігри «Безпечне дитинство, виготовлені волонтерами і рятувальниками для діток молодшого та шкільного віку.Та найцікавіше було попереду - рятувальники продемонстрували дітям технічні можливості пожежно-рятувальної техніки та спорядження, а також разом із дітлахами «гасили» пожежу. Усі охочі змогли подати воду пожежним стволом для гасіння імітованої пожежі, приміряти бойовий одяг та засоби захисту рятувальників.Радість для дітей була у спілкування із справжніми вогнеборцями, яких вони обступили і засипали запитаннями, а також (для всіх бажаючих) прохолодний душ у спекотну погоду, який рятувальники влаштували за допомогою потужних водяних струменів із пожежного авто.Разом змістовно і весело проведені заходи з безпеки життєдіяльності, як правило, залишається у дитячій пам'яті назавжди. А це означає, що ці юнаки та малята вже ніколи не будуть гратися із сірниками, палити вогонь у невстановлених місцях чи спалювати суху рослинність, як дорослі інколи це роблять, а відтак і світ навколо них стане безпечним і красивим.