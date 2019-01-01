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У страшній ДТП під Житомиром загинули правоохоронець та троє громадян

У страшній ДТП під Житомиром загинули правоохоронець та троє громадян
У Чуднівському районі Житомирської області у дорожньо-транспортній пригоді загинули четверо осіб.

Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, ДТП сталася увечері 10 серпня на автодорозі "Шепетівка-Чуднів-Бердичів".

Правоохорнцямі встановили, що близько 23:25 у м. Чуднові сталося лобове зіткнення автомобілів "ВАЗ" та Peugeot. За попередньою інформацією, 29-річний водій останнього не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху.

У результаті від отриманих травм на місці пригоди загинули водій та 55-річний пасажир "ВАЗу". Водія Peugeot та 53-річну пасажирку "ВАЗу" госпіталізували до Чуднівської лікарні, однак врятувати їх життя не вдалося. Обидва померли у відділенні інтенсивної терапії вночі, 11 серпня.

За кермом Peugeot перебував старший оперуповноважений Управління карного розшуку ГУНП.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Чуднівського ВП та головного управління Нацполіції в області, інспекція з особового складу ГУНП.

Розпочате кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Зібрані матеріали будуть скеровані до територіального управління ДБР для подальшого розслідування.


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Теги: ДТП, аварія, смерть
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