На Волині подружжя назбирало у лісі понад 30 кілограмів лисичок. ФОТО

Галина та Анатолій Римарчуки минулої суботи "вполювали" дуже багато грибів.



Збирали лисички в лісах в околицях озера Шині, - пише газета



Відправились люди на тихе "полювання" о четвертій годині ранку.



«Спочатку було темнувато вранці, тож навіть присвічували», - розповіла господиня Галина Петрівна. А близько восьмої вже мали повні кошики. Як потім поважили, виявилося, що назбирали грибів більше тридцяти кілограмів. ﻿





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Залізниця Любешівського районутаминулої суботи "вполювали" дуже багато грибів.Збирали лисички в лісах в околицях озера Шині, - пише газета Нове життя. Відправились люди на тихе "полювання" о четвертій годині ранку.«Спочатку було темнувато вранці, тож навіть присвічували», - розповіла господиня Галина Петрівна. А близько восьмої вже мали повні кошики. Як потім поважили, виявилося, що назбирали грибів більше тридцяти кілограмів. ﻿

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