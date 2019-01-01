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На Волині подружжя назбирало у лісі понад 30 кілограмів лисичок. ФОТО

На Волині подружжя назбирало у лісі понад 30 кілограмів лисичок. ФОТО
Жителі села Залізниця Любешівського району Галина та Анатолій Римарчуки минулої суботи "вполювали" дуже багато грибів.

Збирали лисички в лісах в околицях озера Шині, - пише газета Нове життя.

Відправились люди на тихе "полювання" о четвертій годині ранку.

«Спочатку було темнувато вранці, тож навіть присвічували», - розповіла господиня Галина Петрівна. А близько восьмої вже мали повні кошики. Як потім поважили, виявилося, що назбирали грибів більше тридцяти кілограмів. ﻿

На Волині подружжя назбирало у лісі понад 30 кілограмів лисичок. ФОТО
На Волині подружжя назбирало у лісі понад 30 кілограмів лисичок. ФОТО
На Волині подружжя назбирало у лісі понад 30 кілограмів лисичок. ФОТО
На Волині подружжя назбирало у лісі понад 30 кілограмів лисичок. ФОТО

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Теги: гриби, Волинь
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