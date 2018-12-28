Середній розмір пенсії на Волині – 2527 гривень

Розповіли на скільки зросли середні пенсії з 1 липня 2018 року по 1 липня 2019 року в кожній із областей України. Відтак, на Волині середній розмір пенсії зріс на 17%.Про це пояснив у Facebook голова Асоціації постачальників торговельних мережНа підставі аналізу даних Пенсійного фонду України, з 1 липня 2018 року по 1 липня 2019 року найбільше зріс середній розмір пенсії в Луганській області – на 20%. Друге та третє місця посідають Київська й Полтавська області – 17,8% зростання. Четверте-шосте за Харківською, Хмельницькою та Черкаською областями – на 17,7%. Далі розташувались Житомирська – на 17,6%, Чернігівська – на 17,5%, Сумська – на 17,4%, Вінницька – на 17,2%, Кіровоградська – на 17,1%, Волинська, Донецька та Тернопільська – на 17%, Львівська й Одеська – на 16,9%, Дніпропетровська – на 16,8%, Миколаївська – на 16,6%, Херсонська область і місто Київ – на 16,4%, Івано-Франківська – на 16,3%, Рівненська – на 16,2%, Запорізька – на 16,1%, Чернівецька – на 15,8%.А найменше зріс середній розмір пенсії в Закарпатській області – на 15,6%. Різниця в темпах зростання становить 4,4%, що не суттєво, оскільки різниця в зростанні середньої зарплати за рік складає 16%. Так найбільше зросла середня заробітна плата на Донеччині – на 28%, а найменше, на 12%, на Закарпатті.На початок липня поточного року середня пенсія по країні становила 3006грн, тоді як на початок липня минулого року 2562грн. За рік показник середньої пенсії по країні зріс на 17,3%.Тільки у семи областях, як і минулого року, цей показник вище середньостатистичного по країні, а саме в Києві – 4148грн, Донеччині – 3950грн, Луганщині – 3651грн, Дніпропетровщині – 3950грн, Запоріжжі – 3193грн, Київщині – 3060грн і Харківщині – 3050грн.В усіх інших областях середні пенсії нижче, ніж середня по країні: Полтавській – 2932грн, Одеській – 2854грн, Миколаївській – 2796грн, Львівській – 2733грн, Сумській – 2708грн, Черкаській – 2678грн, Чернігівській – 2677грн. Кіровоградській – 2656грн, Житомирській – 2615грн, Херсонській – 2583грн, Івано-Франківській – 2569грн, Волинській – 2527грн, Хмельницькій – 2519грн, Вінницькій – 2517грн, Рівненській – 2513грн, Чернівецькій – 2386грн, Закарпатській – 2384грн і Тернопільській – 2315грн.