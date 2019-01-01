На Волині впровадили експрес-діагностику на ВІЛ, гепатити та сифіліс

Комунальний заклад «ВОЦПБ СНІД» закупив і впровадив експрес-діагностику на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С та сифіліс.Про це повідомили на сторінці Волинський Снід-Центр у Facebook.Медики підкреслюють, що ця методика дає можливість отримати результат аналізу протягом 15 хвилин. Швидкі тести сертифіковані та зареєстровані в Україні. Діагностику здійснюють медичні працівники.Зазначають, що отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю реагентів та виробів медичного призначення для обстеження населення області на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С, сифіліс.«Хочемо звернути увагу, що вартість на дані обстеження є найнижчою у Волинській області.За детальною інформацією можете звертатися у приватні повідомлення сторінки закладу, або за номером телефону:(0332) 74-73-84», – йдеться у дописі.