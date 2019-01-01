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На Волині впровадили експрес-діагностику на ВІЛ, гепатити та сифіліс

На Волині впровадили експрес-діагностику на ВІЛ, гепатити та сифіліс
Комунальний заклад «ВОЦПБ СНІД» закупив і впровадив експрес-діагностику на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С та сифіліс.

Про це повідомили на сторінці Волинський Снід-Центр у Facebook.

Медики підкреслюють, що ця методика дає можливість отримати результат аналізу протягом 15 хвилин. Швидкі тести сертифіковані та зареєстровані в Україні. Діагностику здійснюють медичні працівники.

Зазначають, що отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю реагентів та виробів медичного призначення для обстеження населення області на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С, сифіліс.

«Хочемо звернути увагу, що вартість на дані обстеження є найнижчою у Волинській області.

За детальною інформацією можете звертатися у приватні повідомлення сторінки закладу, або за номером телефону:(0332) 74-73-84», – йдеться у дописі.

На Волині впровадили експрес-діагностику на ВІЛ, гепатити та сифіліс
На Волині впровадили експрес-діагностику на ВІЛ, гепатити та сифіліс

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Теги: Волинь, ВІЛ, гепатит, сифіліс, лікування
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