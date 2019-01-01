На Волині впровадили експрес-діагностику на ВІЛ, гепатити та сифіліс
Сьогодні, 11:51
Комунальний заклад «ВОЦПБ СНІД» закупив і впровадив експрес-діагностику на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С та сифіліс.
Про це повідомили на сторінці Волинський Снід-Центр у Facebook.
Медики підкреслюють, що ця методика дає можливість отримати результат аналізу протягом 15 хвилин. Швидкі тести сертифіковані та зареєстровані в Україні. Діагностику здійснюють медичні працівники.
Зазначають, що отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю реагентів та виробів медичного призначення для обстеження населення області на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С, сифіліс.
«Хочемо звернути увагу, що вартість на дані обстеження є найнижчою у Волинській області.
За детальною інформацією можете звертатися у приватні повідомлення сторінки закладу, або за номером телефону:(0332) 74-73-84», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Волинський Снід-Центр у Facebook.
Медики підкреслюють, що ця методика дає можливість отримати результат аналізу протягом 15 хвилин. Швидкі тести сертифіковані та зареєстровані в Україні. Діагностику здійснюють медичні працівники.
Зазначають, що отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю реагентів та виробів медичного призначення для обстеження населення області на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С, сифіліс.
«Хочемо звернути увагу, що вартість на дані обстеження є найнижчою у Волинській області.
За детальною інформацією можете звертатися у приватні повідомлення сторінки закладу, або за номером телефону:(0332) 74-73-84», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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