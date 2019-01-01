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Волинянин з пістолетом побив і пограбував чоловіка

Волинянин з пістолетом побив і пограбував чоловіка
У селі Мишів Іваничівського району 23-річний чоловік пограбував перехожого.

До поліції звернувся 28-річний чоловік та повідомив, що у суботу, 10 серпня, близько 23:00 години на вулиці села Мишів його побив невідомий та погрожуючи пневматичним пістолетом відібрав мобільний телефон «Samsung Galaxy J5», - пише ГУНП у волинській області.

Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний житель району. Телефон поліцейські вилучили та повернуть власнику. Вирішують питання про оголошення зловмиснику про підозру у інкримінованому злочині.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.




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Теги: погроза, волинянин, пограбуваня
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