На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО





Про це інформує



Повідомляють, у минулому році на цьому відрізку автошляху підрядне підприємствоме ТзОВ "Автомагістраль-Південь" провело роботи з укладання вирівнюючого шару дорожнього одягу з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші на основному проїзду, а також на заїзних кишенях та окремих з’їздах з дороги.



За результатами, проведених цьогоріч публічних закупівель залишків об’ємів робіт з поточного середнього ремонту автодороги Р-15, відповідний договір підрядку 24.07.2019 р. укладено з ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс", на цьому відрізку продовжили ремонтні роботи. Підрядник приступив до укладання 5-ти сантиметрового верхнього шару дорожнього покриття зі щебенево-мастикової асфальтобетоної суміші (ЩМА).



Так, розпочали зі сторони Нововолинська і рухаються у напрямку Володимира-Волинського. За минулий тиждень уклали ЩМА на ділянці протяжністю 3 кілометри



Окрім того, на цьому відрізку дороги підрядник досипає узбіччя та влаштовує посадкові майданчики в місцях зупинки громадського транспорту.



Зазначають, контроль якості виконаних робіт та матеріалів перевірили працівники лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Волинській області та державного підприємства "Дорожній контроль якості".



Зазначають, у зв’язку з ремонтними роботами рух транспорту ділянкою дороги Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква від км 65+000 до км 73+500 частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.



Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає водіїв бути обережними та уважними в місцях проведення ремонтних робіт на автошляхах і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині продовжують ремонтувати ще 8,5 кілометрів автодороги Р-15, а саме між містами Володимир-Волинський та Нововолинськ.Про це інформує прес-служба САД у Волинській області. Повідомляють, у минулому році на цьому відрізку автошляху підрядне підприємствоме ТзОВ "Автомагістраль-Південь" провело роботи з укладання вирівнюючого шару дорожнього одягу з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші на основному проїзду, а також на заїзних кишенях та окремих з’їздах з дороги.За результатами, проведених цьогоріч публічних закупівель залишків об’ємів робіт з поточного середнього ремонту автодороги Р-15, відповідний договір підрядку 24.07.2019 р. укладено з ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс", на цьому відрізку продовжили ремонтні роботи. Підрядник приступив до укладання 5-ти сантиметрового верхнього шару дорожнього покриття зі щебенево-мастикової асфальтобетоної суміші (ЩМА).Так, розпочали зі сторони Нововолинська і рухаються у напрямку Володимира-Волинського. За минулий тиждень уклали ЩМА на ділянці протяжністю 3 кілометриОкрім того, на цьому відрізку дороги підрядник досипає узбіччя та влаштовує посадкові майданчики в місцях зупинки громадського транспорту.Зазначають, контроль якості виконаних робіт та матеріалів перевірили працівники лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Волинській області та державного підприємства "Дорожній контроль якості".Зазначають, у зв’язку з ремонтними роботами рух транспорту ділянкою дороги Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква від км 65+000 до км 73+500 частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає водіїв бути обережними та уважними в місцях проведення ремонтних робіт на автошляхах і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

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