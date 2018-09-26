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На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО

На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
На Волині продовжують ремонтувати ще 8,5 кілометрів автодороги Р-15, а саме між містами Володимир-Волинський та Нововолинськ.

Про це інформує прес-служба САД у Волинській області.

Повідомляють, у минулому році на цьому відрізку автошляху підрядне підприємствоме ТзОВ "Автомагістраль-Південь" провело роботи з укладання вирівнюючого шару дорожнього одягу з крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші на основному проїзду, а також на заїзних кишенях та окремих з’їздах з дороги.

За результатами, проведених цьогоріч публічних закупівель залишків об’ємів робіт з поточного середнього ремонту автодороги Р-15, відповідний договір підрядку 24.07.2019 р. укладено з ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс", на цьому відрізку продовжили ремонтні роботи. Підрядник приступив до укладання 5-ти сантиметрового верхнього шару дорожнього покриття зі щебенево-мастикової асфальтобетоної суміші (ЩМА).

Так, розпочали зі сторони Нововолинська і рухаються у напрямку Володимира-Волинського. За минулий тиждень уклали ЩМА на ділянці протяжністю 3 кілометри

Окрім того, на цьому відрізку дороги підрядник досипає узбіччя та влаштовує посадкові майданчики в місцях зупинки громадського транспорту.

Зазначають, контроль якості виконаних робіт та матеріалів перевірили працівники лабораторії з контролю якості виробництва Служби автомобільних доріг у Волинській області та державного підприємства "Дорожній контроль якості".

Зазначають, у зв’язку з ремонтними роботами рух транспорту ділянкою дороги Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква від км 65+000 до км 73+500 частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає водіїв бути обережними та уважними в місцях проведення ремонтних робіт на автошляхах і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО


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Теги: ремонт дороги, Волинь, обмежений рух
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