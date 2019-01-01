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Тимчасово не їздять тролейбуси з Луцька до села Гаразджа

Тимчасово не їздять тролейбуси з Луцька до села Гаразджа
У зв’язку з аварією на підстанції №102 тролейбусне сполучення з міським кладовищем у селі Гаразджа тимчасово призупинили.

Про це інформує Управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради

Так, у зв’язку з аварією на підстанції №102 луцької філії ПрАТ "Волиньобленерго" тролейбуси, які курсували до села Гаразджа, розвертаються біля кафе "Околиця" (перехрестя вулиць Рівненська — Теремнівська) тимчасово не їздять.

Нагадаємо, через аварії у Луцьку, яка трапилася 8 серпня на електропідстанції, пів міста сиділо без світла та води. За словами директора луцької філії ПрАТ "Волиньобленерго" Романа Рожила, ситуація на електропідстанції дуже складна. Під час аварії вигоріли лише три вимикачі, але внаслідок задимлення та утворення сажі, ізоляція пошкоджена на всій підстанції.


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Теги: тролейбуси, не курсуватимуть, аварія на електропідстанції
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