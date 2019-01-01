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Жителям громади на Волині пропонують покращити естетичний вигляд вулиць

Жителям громади на Волині пропонують покращити естетичний вигляд вулиць
Шацька селищна рада вкотре нагадує жителям громади про дотримання чистоти і порядку на прилеглих територіях біля підприємств, установ, магазинів, закладів харчування та ділянках приватних садиб.

Про це йдеться на сайті Шацької громади.

Жителів сіл закликають облагородити свої присадибні ділянки біля осель та покращити естетиний вигляд територій установ й організацій.

“Звертаємось до вас з надією на розуміння і підтримку. Нам усім необхідно потурбуватися про красу й порядок на наших вулицях. Давайте зробимо разом так, щоб наше селище та села не заростали бур’янами. Нехай всюди квітнуть клумби, буде чистота і порядок.

Давайте будемо свідомими громадянами і разом покращимо естетичний вигляд наших населених пунктів. А починати потрібно з себе, з своєї домівки, зі своєї вулиці, з організації, де працюєш. Порядок і чистота залежить від нас самих.” – зазначають на сайті Шацької ОТГ.

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Теги: .Шацька ОТГ, клумба, вулиця
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