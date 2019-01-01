У Луцьку колишнього рятувальника судили за невчасну декларацію
Сьогодні, 21:37
Луцький міськрайонний суд за участі прокурора галузевого відділу прокуратури Волинської області притягнув до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, колишнього начальника відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Суб'єкт декларування, звільнений у вересні 2017 року з органів ДСНС, всупереч вимогам ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно без поважних причин подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (після звільнення).
Суд визнав екс-рятувальника винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн. зі сплатою судового збору в сумі понад 300 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Суб'єкт декларування, звільнений у вересні 2017 року з органів ДСНС, всупереч вимогам ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно без поважних причин подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (після звільнення).
Суд визнав екс-рятувальника винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн. зі сплатою судового збору в сумі понад 300 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Не впорався з керуванням: у Луцьку авто в'їхало в дерево. ФОТО
Сьогодні, 21:49
У Луцьку колишнього рятувальника судили за невчасну декларацію
Сьогодні, 21:37
У місті на Волині хочуть перенести пам'ятник Лесі Українці
Сьогодні, 21:14
Як виглядав луцький вокзал пів століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:52
Зеленський спростив отримання громадянства України для іноземців
Сьогодні, 20:33