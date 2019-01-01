У Луцьку колишнього рятувальника судили за невчасну декларацію

Луцький міськрайонний суд за участі прокурора галузевого відділу прокуратури Волинської області притягнув до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, колишнього начальника відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.Суб'єкт декларування, звільнений у вересні 2017 року з органів ДСНС, всупереч вимогам ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно без поважних причин подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (після звільнення).Суд визнав екс-рятувальника винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн. зі сплатою судового збору в сумі понад 300 грн.