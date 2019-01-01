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У Луцьку молодики побили охоронця торгового центру: чоловік – у лікарні

У Луцьку молодики побили охоронця торгового центру: чоловік – у лікарні
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого двоє невідомих осіб побили охоронця торгового центру. Чоловік - у лікарні.

Подія трапилась в ніч на 14 серпня, повідомляє патрульна поліція Волині.

На місце оперативно прибули поліцейські та медики.

Відтак, патрульні виявили й затримали двох чоловіків, яких згодом упізнав потерпілий. Цим лучанам 20 і 19 років. Їх доставили до міського відділку поліції.

Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму і був госпіталізований.

Справою далі займається слідчий.

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Теги: побили охоронця, лучани, лікарня
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