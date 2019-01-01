У Луцьку молодики побили охоронця торгового центру: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 09:42
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого двоє невідомих осіб побили охоронця торгового центру. Чоловік - у лікарні.
Подія трапилась в ніч на 14 серпня, повідомляє патрульна поліція Волині.
На місце оперативно прибули поліцейські та медики.
Відтак, патрульні виявили й затримали двох чоловіків, яких згодом упізнав потерпілий. Цим лучанам 20 і 19 років. Їх доставили до міського відділку поліції.
Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму і був госпіталізований.
Справою далі займається слідчий.
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Подія трапилась в ніч на 14 серпня, повідомляє патрульна поліція Волині.
На місце оперативно прибули поліцейські та медики.
Відтак, патрульні виявили й затримали двох чоловіків, яких згодом упізнав потерпілий. Цим лучанам 20 і 19 років. Їх доставили до міського відділку поліції.
Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму і був госпіталізований.
Справою далі займається слідчий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 09:42