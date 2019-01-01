У Луцьку молодики побили охоронця торгового центру: чоловік – у лікарні





Подія трапилась в ніч на 14 серпня, повідомляє п



На місце оперативно прибули поліцейські та медики.



Відтак, патрульні виявили й затримали двох чоловіків, яких згодом упізнав потерпілий. Цим лучанам 20 і 19 років. Їх доставили до міського відділку поліції.



Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму і був госпіталізований.



Справою далі займається слідчий.

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