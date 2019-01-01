У селі на Волині закінчили очищення озера
Сьогодні, 14:47
У селі Михлин Горохівського району очистили озеро.
Про це повідомили на сайті Державного агентства водних ресурсів України.
З покращенням гідрологічного стану водойма дає можливість проводити регулювання водно-повітряного режиму на прилеглих сільськогосподарських угіддях, що є дуже актуальним у сучасних умовах для підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
Однак роботи на об’єкті будуть продовжуватися. У процесі проведення земляних робіт поруч із водоймою відкрили замулене джерело, яке з новою силою вирвалось із надр землі.
У планах громади і при допомозі спеціалістів управління – окультурити прилеглу територію водойми та джерела, які в подальшому стануть місцем проведення різноманітних культурних заходів та відпочинку жителів села.
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Про це повідомили на сайті Державного агентства водних ресурсів України.
З покращенням гідрологічного стану водойма дає можливість проводити регулювання водно-повітряного режиму на прилеглих сільськогосподарських угіддях, що є дуже актуальним у сучасних умовах для підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
Однак роботи на об’єкті будуть продовжуватися. У процесі проведення земляних робіт поруч із водоймою відкрили замулене джерело, яке з новою силою вирвалось із надр землі.
У планах громади і при допомозі спеціалістів управління – окультурити прилеглу територію водойми та джерела, які в подальшому стануть місцем проведення різноманітних культурних заходів та відпочинку жителів села.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Михлин ніколи не був в складі Луцького району, а Горохівського. Роззуйте очі і якщо є сумніви, загляньте у Вікіпедію.
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