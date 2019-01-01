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У селі на Волині закінчили очищення озера

У селі на Волині закінчили очищення озера
У селі Михлин Горохівського району очистили озеро.

Про це повідомили на сайті Державного агентства водних ресурсів України.

З покращенням гідрологічного стану водойма дає можливість проводити регулювання водно-повітряного режиму на прилеглих сільськогосподарських угіддях, що є дуже актуальним у сучасних умовах для підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Однак роботи на об’єкті будуть продовжуватися. У процесі проведення земляних робіт поруч із водоймою відкрили замулене джерело, яке з новою силою вирвалось із надр землі.

У планах громади і при допомозі спеціалістів управління – окультурити прилеглу територію водойми та джерела, які в подальшому стануть місцем проведення різноманітних культурних заходів та відпочинку жителів села.

У селі на Волині закінчили очищення озера
У селі на Волині закінчили очищення озера

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Теги: озеро, Волинь
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Коментарі 1
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Михлин ніколи не був в складі Луцького району, а Горохівського. Роззуйте очі і якщо є сумніви, загляньте у Вікіпедію.
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