Курс валют у Луцьку на 15 серпня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.134, а продаж - 25.509.
Євро при купівлі становить - 28.157, продажу - 28.811.
Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.405.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.264, продаж - 6.750.
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Євро при купівлі становить - 28.157, продажу - 28.811.
Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.405.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.264, продаж - 6.750.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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