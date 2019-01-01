«Над чоловіком пройшов ангел»: щемлива історія волинянина, у якого влучила блискавка. ВІДЕО





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Журналісти зустрілися з родиною Лук’янчуків, яка пережила непрості наслідки стихії.



"Це був суботній день, 20 липня. Ми з татом їздили по тюки соломи на поле. Як верталися, то хмара уже насунулася. Почався дощ, навіть град полетів. Сильно гриміло. Недоїхали метрів сто до нашої хати, як бахнуло. Перша блискавка вдарила в калюжу, і струм пішов по коневі. Друга влучила в тата, хвилею третьої мене скинуло на землю (я сидів позаду на тюках). Як падав з воза, то відчув, що несильний струм пройшов по голові. Звісно, злякався. Отямившись, побачив, що кінь лежав мертвий у калюжі, батько звисав з тюків — ​теж, як здавалося, без ознак життя. Побіг додому — ​на поміч кликати", — ​розповідає 14–річний Роман.



«Над чоловіком пройшов ангел, який дуже охороняє його»



Дружина потерпілого Валентина ніби серцем відчула, що сталася біда, і бігла уже назустріч синові.



"Коли почалася громовиця, дощ, а потім і град пішов, ​я вискочила з хати на вулицю. Кажу меншим дочкам: «Ото вже наші хлопці від граду зароблять». Біжу до лугу, що за нашим обійстям. Роман ще здалеку кричить: "Мамо, коня нема… І тата — ​теж…" Нема слів, щоб передати, який шок був у мене, коли побачила таку картину: кінь лежить в калюжі, чоловік нерухомо звисає з тюків. Але я не розгубилася, стягнула його з воза, стала тормосити, штучне дихання робити. Бачу, живий. І мати Івана, яка живе поруч із нами, підоспіла. Удвох з нею ми не давали серцю чоловіка зупинитися, поки чекали «швидку». А вона скоро приїхала. І уже медики рятували Івана. І їм, і лікарям відділення інтенсивної терапії Любешівської районної лікарні, а потім терапії, куди був переведений, дуже­. Спасибі батькам, рідні, усім, хто нас підтримав", - розповідає жінка.



А ще Валентина розповіла, що вони з Іваном у шлюбі 25 років — ​30 липня було срібне весілля.



"А тепер батькові на лікування треба заробляти. Ми їздили з дівчатами ціле літо на чорниці до лісу, то мали якусь копійку, але без помочі рідних не обійтися. У чоловіка і так є тяжка недуга. Ще й ця біда позначилася на здоров’ї. Одна надія у нас на Бога. Після Любешівської районної лікарні чоловік обстежувався в обласній. Зараз вдома з медикаментами не розлучається. До речі, в Луцьку почули від лікаря, що він здивований: зазвичай блискавкою або вбиває, або якийсь пучок нервів уражує. А в Івана спочатку ніяких явних змін не було. Лише з часом з’явилися на обличчі ознаки паралічу. І, звичайно, болить усе — ​це ж який струм пронизав тіло?! Над чоловіком пройшов ангел, який дуже оберігає йог", — ​продовжує розмову Валентина.



Сам потерпілий був ​небагатослівний: "А що розказувати? ​Пам’ятаю один блиск — ​і все… Потім на пару секунд прийшов до тями".



"Дякувати Богові, — ​що чоловік і син залишилися живі. Головне, Івана підняти на ноги, бо нам ще дітей годувати...", - резюмує Валентина Лук’янчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські журналісти поспілкувались з чоловіком, у якого в селі Рудка Любешівського району влучила блискавка.Про це пише газета Волинь-нова Нагадємо, що трагедія сталася в липні цього року. Блискавка вбила коня і відправила до реанімації чоловіка, який їхав у підводі зі своїм сином.Журналісти зустрілися з родиною Лук’янчуків, яка пережила непрості наслідки стихії."Це був суботній день, 20 липня. Ми з татом їздили по тюки соломи на поле. Як верталися, то хмара уже насунулася. Почався дощ, навіть град полетів. Сильно гриміло. Недоїхали метрів сто до нашої хати, як бахнуло. Перша блискавка вдарила в калюжу, і струм пішов по коневі. Друга влучила в тата, хвилею третьої мене скинуло на землю (я сидів позаду на тюках). Як падав з воза, то відчув, що несильний струм пройшов по голові. Звісно, злякався. Отямившись, побачив, що кінь лежав мертвий у калюжі, батько звисав з тюків — ​теж, як здавалося, без ознак життя. Побіг додому — ​на поміч кликати", — ​розповідає 14–річний Роман.Дружина потерпілого Валентина ніби серцем відчула, що сталася біда, і бігла уже назустріч синові."Коли почалася громовиця, дощ, а потім і град пішов, ​я вискочила з хати на вулицю. Кажу меншим дочкам: «Ото вже наші хлопці від граду зароблять». Біжу до лугу, що за нашим обійстям. Роман ще здалеку кричить: "Мамо, коня нема… І тата — ​теж…" Нема слів, щоб передати, який шок був у мене, коли побачила таку картину: кінь лежить в калюжі, чоловік нерухомо звисає з тюків. Але я не розгубилася, стягнула його з воза, стала тормосити, штучне дихання робити. Бачу, живий. І мати Івана, яка живе поруч із нами, підоспіла. Удвох з нею ми не давали серцю чоловіка зупинитися, поки чекали «швидку». А вона скоро приїхала. І уже медики рятували Івана. І їм, і лікарям відділення інтенсивної терапії Любешівської районної лікарні, а потім терапії, куди був переведений, дуже­. Спасибі батькам, рідні, усім, хто нас підтримав", - розповідає жінка.А ще Валентина розповіла, що вони з Іваном у шлюбі 25 років — ​30 липня було срібне весілля."А тепер батькові на лікування треба заробляти. Ми їздили з дівчатами ціле літо на чорниці до лісу, то мали якусь копійку, але без помочі рідних не обійтися. У чоловіка і так є тяжка недуга. Ще й ця біда позначилася на здоров’ї. Одна надія у нас на Бога. Після Любешівської районної лікарні чоловік обстежувався в обласній. Зараз вдома з медикаментами не розлучається. До речі, в Луцьку почули від лікаря, що він здивований: зазвичай блискавкою або вбиває, або якийсь пучок нервів уражує. А в Івана спочатку ніяких явних змін не було. Лише з часом з’явилися на обличчі ознаки паралічу. І, звичайно, болить усе — ​це ж який струм пронизав тіло?! Над чоловіком пройшов ангел, який дуже оберігає йог", — ​продовжує розмову Валентина.Сам потерпілий був ​небагатослівний: "А що розказувати? ​Пам’ятаю один блиск — ​і все… Потім на пару секунд прийшов до тями"."Дякувати Богові, — ​що чоловік і син залишилися живі. Головне, Івана підняти на ноги, бо нам ще дітей годувати...", - резюмує Валентина Лук’янчук.

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