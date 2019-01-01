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Сьогодні «Волинь» зіграє з незручним суперником

Сьогодні «Волинь» зіграє з незручним суперником
Сьогодні луцька «Волинь» зіграє на виїзді проти МФК "Миколаїв", матчі з яким завжди непрості та непередбачувані.

В гостях у «корабелів» традиційно непросто будь-якому супернику, та й рівність команд у турнірній таблиці після трьох турів натякає на те, що поєдинок обіцяє бути цікавим, - повідомляє прес-служба "Волині".

Одним із головних плюсів для «Волині» у цьому матчі може бути емоційний підйом після неймовірного «камбеку» в матчі проти «Прикарпаття». Повернення Сергія Сімініна та дебют за «Волинь» Тараса Михалика додали впевненості обороні команди.

«Миколаїв» після переможного початку в Горішніх Плавнях не зумів обіграти дебютантів ліги з «Минаю», а у минулому турі поступився «Авангарду». Сергій Шищенко в селекційній політиці влітку взяв курс на молоде поповнення із команд Прем’єр-ліги, однак головною зброєю команди в перших матчах був вже звичний «корабел» Андрій Ковальов, який відзначився двома голами. В будь-якому випадку, в домашніх матчах «Миколаїв» грає з особливою мотивацією, тому можна не сумніватися, що на Першу лігу чекає черговий цікавий «батл» команд із позначкою «за шість очок»…

«Волинь» зустрічалась з "МИколаєвом" 71 раз, отримавши 22 перемоги, 33 рази програвши та 16 ігор зігравши внічию.

За часів незалежності України «Волинь» грала з "Миколаєвом" 24 матчі - 9 перемог, 7 нічиїх та 8 поразок.

Головним арбітром матчу буде львів’янин Роман Блавацький. На лініях йому допомагатимуть асистенти – Олексій Гірс (Одеса) та Євген Гашков (Чернівці). Резервний арбітр – Віктор Мамчур (Миколаївська область).

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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