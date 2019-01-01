Сьогодні «Волинь» зіграє з незручним суперником
Сьогодні, 15:07
Сьогодні луцька «Волинь» зіграє на виїзді проти МФК "Миколаїв", матчі з яким завжди непрості та непередбачувані.
В гостях у «корабелів» традиційно непросто будь-якому супернику, та й рівність команд у турнірній таблиці після трьох турів натякає на те, що поєдинок обіцяє бути цікавим, - повідомляє прес-служба "Волині".
Одним із головних плюсів для «Волині» у цьому матчі може бути емоційний підйом після неймовірного «камбеку» в матчі проти «Прикарпаття». Повернення Сергія Сімініна та дебют за «Волинь» Тараса Михалика додали впевненості обороні команди.
«Миколаїв» після переможного початку в Горішніх Плавнях не зумів обіграти дебютантів ліги з «Минаю», а у минулому турі поступився «Авангарду». Сергій Шищенко в селекційній політиці влітку взяв курс на молоде поповнення із команд Прем’єр-ліги, однак головною зброєю команди в перших матчах був вже звичний «корабел» Андрій Ковальов, який відзначився двома голами. В будь-якому випадку, в домашніх матчах «Миколаїв» грає з особливою мотивацією, тому можна не сумніватися, що на Першу лігу чекає черговий цікавий «батл» команд із позначкою «за шість очок»…
«Волинь» зустрічалась з "МИколаєвом" 71 раз, отримавши 22 перемоги, 33 рази програвши та 16 ігор зігравши внічию.
За часів незалежності України «Волинь» грала з "Миколаєвом" 24 матчі - 9 перемог, 7 нічиїх та 8 поразок.
Головним арбітром матчу буде львів’янин Роман Блавацький. На лініях йому допомагатимуть асистенти – Олексій Гірс (Одеса) та Євген Гашков (Чернівці). Резервний арбітр – Віктор Мамчур (Миколаївська область).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В гостях у «корабелів» традиційно непросто будь-якому супернику, та й рівність команд у турнірній таблиці після трьох турів натякає на те, що поєдинок обіцяє бути цікавим, - повідомляє прес-служба "Волині".
Одним із головних плюсів для «Волині» у цьому матчі може бути емоційний підйом після неймовірного «камбеку» в матчі проти «Прикарпаття». Повернення Сергія Сімініна та дебют за «Волинь» Тараса Михалика додали впевненості обороні команди.
«Миколаїв» після переможного початку в Горішніх Плавнях не зумів обіграти дебютантів ліги з «Минаю», а у минулому турі поступився «Авангарду». Сергій Шищенко в селекційній політиці влітку взяв курс на молоде поповнення із команд Прем’єр-ліги, однак головною зброєю команди в перших матчах був вже звичний «корабел» Андрій Ковальов, який відзначився двома голами. В будь-якому випадку, в домашніх матчах «Миколаїв» грає з особливою мотивацією, тому можна не сумніватися, що на Першу лігу чекає черговий цікавий «батл» команд із позначкою «за шість очок»…
«Волинь» зустрічалась з "МИколаєвом" 71 раз, отримавши 22 перемоги, 33 рази програвши та 16 ігор зігравши внічию.
За часів незалежності України «Волинь» грала з "Миколаєвом" 24 матчі - 9 перемог, 7 нічиїх та 8 поразок.
Головним арбітром матчу буде львів’янин Роман Блавацький. На лініях йому допомагатимуть асистенти – Олексій Гірс (Одеса) та Євген Гашков (Чернівці). Резервний арбітр – Віктор Мамчур (Миколаївська область).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Сьогодні «Волинь» зіграє з незручним суперником
Сьогодні, 15:07
Луцьк: у кафе «Базилік» прокоментували отруєння клієнтів
Сьогодні, 14:34
«Він продовжує жити в моїх «його» рисах обличчя і характеру»: донька загиблого в АТО лучанина написала відвертий пост про війну
Сьогодні, 14:04
Київський гурт уродженки Луцька презентував пісню-«антиістерику»
Сьогодні, 13:31
На Волині трагічно загинув учасник АТО. ФОТО
Сьогодні, 12:55