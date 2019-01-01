Сьогодні «Волинь» зіграє з незручним суперником

Сьогодні луцька «Волинь» зіграє на виїзді проти МФК "Миколаїв", матчі з яким завжди непрості та непередбачувані.В гостях у «корабелів» традиційно непросто будь-якому супернику, та й рівність команд у турнірній таблиці після трьох турів натякає на те, що поєдинок обіцяє бути цікавим, - повідомляє прес-служба "Волині".Одним із головних плюсів для «Волині» у цьому матчі може бути емоційний підйом після неймовірного «камбеку» в матчі проти «Прикарпаття». Поверненнята дебют за «Волинь»додали впевненості обороні команди.«Миколаїв» після переможного початку в Горішніх Плавнях не зумів обіграти дебютантів ліги з «Минаю», а у минулому турі поступився «Авангарду».в селекційній політиці влітку взяв курс на молоде поповнення із команд Прем’єр-ліги, однак головною зброєю команди в перших матчах був вже звичний «корабел», який відзначився двома голами. В будь-якому випадку, в домашніх матчах «Миколаїв» грає з особливою мотивацією, тому можна не сумніватися, що на Першу лігу чекає черговий цікавий «батл» команд із позначкою «за шість очок»…«Волинь» зустрічалась з "МИколаєвом" 71 раз, отримавши 22 перемоги, 33 рази програвши та 16 ігор зігравши внічию.За часів незалежності України «Волинь» грала з "Миколаєвом" 24 матчі - 9 перемог, 7 нічиїх та 8 поразок.Головним арбітром матчу буде львів’янин. На лініях йому допомагатимуть асистенти –(Одеса) та(Чернівці). Резервний арбітр –(Миколаївська область).