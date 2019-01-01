У селі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 16:31
В селі Бихів Любешівського району горів житловий будинок. Пожежа трапилась сьогодні, 19 серпня.
Вогонь знищив дах, пошкодив стіни, - пише газета "Нове життя".
"Попередня причина загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі", - поінформував провідний інспектор Любешівського Рс УДСНС у Волинській області.
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Вогонь знищив дах, пошкодив стіни, - пише газета "Нове життя".
"Попередня причина загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі", - поінформував провідний інспектор Любешівського Рс УДСНС у Волинській області.
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