У селі на Волині горів житловий будинок





Вогонь знищив дах, пошкодив стіни, - пише газета



"Попередня причина загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі", - поінформував провідний інспектор Любешівського Рс УДСНС у Волинській області.



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