Волинянина, який до смерті побив власного батька, взяли під варту
Сьогодні, 16:40
У одному із сіл Іваничівського району 36-річний чоловік вбив батька. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, трагедія трапилася у середу, 14 серпня, в одному із сіл Іваничівського району.
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство.
Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, трагедія трапилася у середу, 14 серпня, в одному із сіл Іваничівського району.
Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство.
Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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