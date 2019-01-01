Волинянина, який до смерті побив власного батька, взяли під варту





Про це повідомили у



Нагадаємо, трагедія трапилася у середу, 14 серпня, в одному із сіл Іваничівського району.



Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер.



Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство.



Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному із сіл Іваничівського району 36-річний чоловік вбив батька. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо,, в одному із сіл Іваничівського району.Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 36-річний житель району у власному будинку побив свого 61-річного батька. Від отриманих травм чоловік помер.Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство.Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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