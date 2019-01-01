Водій не впорався з керуванням: у аварії загинула 14-річна дівчинка





Про це



Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 серпня, близько 14:30, на автошляху «Харків-Красноград-Перещепине».



При виїзді на місце працівники поліції встановили, що 48-річний водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та допустив його перекидання. Внаслідок аварії 14-річна донька водія загинула на місці. Чоловік із дружиною доставлені до медичного закладу.



На даний час інформація про ДТП зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Красноградського відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харківській області внаслідок перекидання легковика загинула 14-річна дівчина, її батьки з травмами були доправлені до лікарні.Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 серпня, близько 14:30, на автошляху «Харків-Красноград-Перещепине».При виїзді на місце працівники поліції встановили, що 48-річний водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та допустив його перекидання. Внаслідок аварії 14-річна донька водія загинула на місці. Чоловік із дружиною доставлені до медичного закладу.На даний час інформація про ДТП зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Красноградського відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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