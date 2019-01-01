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Водій не впорався з керуванням: у аварії загинула 14-річна дівчинка

Водій не впорався з керуванням: у аварії загинула 14-річна дівчинка
У Харківській області внаслідок перекидання легковика загинула 14-річна дівчина, її батьки з травмами були доправлені до лікарні.

Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 серпня, близько 14:30, на автошляху «Харків-Красноград-Перещепине».

При виїзді на місце працівники поліції встановили, що 48-річний водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та допустив його перекидання. Внаслідок аварії 14-річна донька водія загинула на місці. Чоловік із дружиною доставлені до медичного закладу.

На даний час інформація про ДТП зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Красноградського відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Теги: аварія, ДТП, смерть
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