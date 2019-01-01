На Волині у храмі, який нещодавно перейшов до ПЦУ, викрали старовинну ікону





Про це у себе на сторінці у Facebook Олександр Пирожик.



Він зазначає, у ході комплексної ревізії, сьогодні, 20 серпня, комісія не виявила у храмі ікони Почаївської Божої матері.



За попередньою інформацією, у храмі не виявилось ікони Почаївської Божої матері, пам'ятки українського іконопису по дереву ХІХ століття, розміром 50х70 сантиметрів.



"Невже ікону викрали і вивезли до Московії, як і багато інших культурних скарбів України?



Чи не тому прихильники "русского міра" вже двічі не допускали ревізійну комісію до храму-святині, чинили шалений спротив законним діям представників державної влади і сьогодні?", - зауважує депутат Волинської обласної ради.



Олександр Пирожик подякував представникам правоохоронних органів, що забезпечили правопорядок і доступ ревізійної комісії до опису майна у храмі-пам'ятці старовини. Та водночас звернувся до керівників Нацполіції на Волині, прокуратури області та СБУ з проханням узяти цей факт під особистий контроль.



"Сподіваюся, факт про вчинення злочину буде внесено до ЄРДР і забезпечене належне розслідування цього резонасного випадку. А головне: будуть вжиті вичерпні заходи з пошуку пам'ятки старовини і знайдені винуватці цього злочину", - прокоментував Олександр Пирожик.



Нагадаємо, 30 квітня більше 400 мешканців села проголосували за перехід до Православної церкви України. Зокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.



А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі прихожани Московського патріархату побили двох пенсіонерів, які охороняли храм - Миколу Підвального та 70-річного Василя Довгана.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Четвертні Маневицького району зникла старовинна ікона Почаївської Божої матері.Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив депутат Волинської обласної ради від фракції ВО "Свобода"Він зазначає, у ході комплексної ревізії, сьогодні, 20 серпня, комісія не виявила у храмі ікони Почаївської Божої матері.За попередньою інформацією, у храмі не виявилось ікони Почаївської Божої матері, пам'ятки українського іконопису по дереву ХІХ століття, розміром 50х70 сантиметрів."Невже ікону викрали і вивезли до Московії, як і багато інших культурних скарбів України?Чи не тому прихильники "русского міра" вже двічі не допускали ревізійну комісію до храму-святині, чинили шалений спротив законним діям представників державної влади і сьогодні?", - зауважує депутат Волинської обласної ради.Олександр Пирожик подякував представникам правоохоронних органів, що забезпечили правопорядок і доступ ревізійної комісії до опису майна у храмі-пам'ятці старовини. Та водночас звернувся до керівників Нацполіції на Волині, прокуратури області та СБУ з проханням узяти цей факт під особистий контроль."Сподіваюся, факт про вчинення злочину буде внесено до ЄРДР і забезпечене належне розслідування цього резонасного випадку. А головне: будуть вжиті вичерпні заходи з пошуку пам'ятки старовини і знайдені винуватці цього злочину", - прокоментував Олександр Пирожик.Нагадаємо, 30 квітня більше 400 мешканцівЗокрема 257 селян проголосували безпосередньо під час зборів і ще 150 людей подали письмові заяви.А уже наступного дня, 1 травня, місцеві мешканці розповіли журналістам, що вночі- Миколу Підвального та 70-річного Василя Довгана.

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