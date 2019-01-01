Захопливі краєвиди волинського озера з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
Фотограф з Каменя-Каширського Андрій Куницький опублікував відео озера Пісочного з висоти пташиного польоту.
Волинянин розмістив відео на сторінці у Facebook.
"Озеро Пісочне. Гарне місце для відпочинку в сосновому лісі", - йдеться у дописі.
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Волинянин розмістив відео на сторінці у Facebook.
"Озеро Пісочне. Гарне місце для відпочинку в сосновому лісі", - йдеться у дописі.
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