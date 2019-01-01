Захопливі краєвиди волинського озера з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Андрій Куницький опублікував відео озера Пісочного з висоти пташиного польоту.



Волинянин



"Озеро Пісочне. Гарне місце для відпочинку в сосновому лісі", - йдеться у дописі.







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