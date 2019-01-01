Пригоди нічного Луцька: злодії, чоловік з наркотиками і п'яний водій
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Луцькі поліцейські вночі 22 серпня виявили декілька небезпечних осіб.
Так, на вулиці Наливайка, патрульні виявили осіб, які різко змінили напрямок руху, побачивши службовий автомобіль, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Полісмени наздогнали їх і затримали, в руках одного з чоловіків був водяний насос, походження якого не змогли пояснити. Усіх доставили до міськвідділу поліції.
А на проспекті Волі виявили підозрілого чоловіка, при перевірці якого знайшли пристрій для куріння наркотичних речовин та поліетиленовий пакет з речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Згодом, по вулиці Ковельській, екіпаж патрульних виявив Renault Scenic, який порушив правила дорожнього руху. На вимогу поліцейських зупинитись водій не відреагував, зупинився лише через декілька сот метрів. У 32-річного водія виявили ознаки сп’яніння, однак пройти перевірку той відмовився. На порушника оформили протокол і постанову.
Також в ніч на 22 серпня патрульні виявили 19-річного хлопця, в якого при перевірці знайшли кастет та ніж. Для встановлення обставин по суті затриманого передали слідчому.
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Так, на вулиці Наливайка, патрульні виявили осіб, які різко змінили напрямок руху, побачивши службовий автомобіль, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Полісмени наздогнали їх і затримали, в руках одного з чоловіків був водяний насос, походження якого не змогли пояснити. Усіх доставили до міськвідділу поліції.
А на проспекті Волі виявили підозрілого чоловіка, при перевірці якого знайшли пристрій для куріння наркотичних речовин та поліетиленовий пакет з речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Згодом, по вулиці Ковельській, екіпаж патрульних виявив Renault Scenic, який порушив правила дорожнього руху. На вимогу поліцейських зупинитись водій не відреагував, зупинився лише через декілька сот метрів. У 32-річного водія виявили ознаки сп’яніння, однак пройти перевірку той відмовився. На порушника оформили протокол і постанову.
Також в ніч на 22 серпня патрульні виявили 19-річного хлопця, в якого при перевірці знайшли кастет та ніж. Для встановлення обставин по суті затриманого передали слідчому.
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