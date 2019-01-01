Пригоди нічного Луцька: злодії, чоловік з наркотиками і п'яний водій

Луцькі поліцейські вночі 22 серпня виявили декілька небезпечних осіб.Так, на вулиці Наливайка, патрульні виявили осіб, які різко змінили напрямок руху, побачивши службовий автомобіль, - інформує патрульна поліція Волинської області.Полісмени наздогнали їх і затримали, в руках одного з чоловіків був водяний насос, походження якого не змогли пояснити. Усіх доставили до міськвідділу поліції.А на проспекті Волі виявили підозрілого чоловіка, при перевірці якого знайшли пристрій для куріння наркотичних речовин та поліетиленовий пакет з речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу.Згодом, по вулиці Ковельській, екіпаж патрульних виявив Renault Scenic, який порушив правила дорожнього руху. На вимогу поліцейських зупинитись водій не відреагував, зупинився лише через декілька сот метрів. У 32-річного водія виявили ознаки сп’яніння, однак пройти перевірку той відмовився. На порушника оформили протокол і постанову.Також в ніч на 22 серпня патрульні виявили 19-річного хлопця, в якого при перевірці знайшли кастет та ніж. Для встановлення обставин по суті затриманого передали слідчому.