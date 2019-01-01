вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пригоди нічного Луцька: злодії, чоловік з наркотиками і п'яний водій

Пригоди нічного Луцька: злодії, чоловік з наркотиками і п'яний водій
Луцькі поліцейські вночі 22 серпня виявили декілька небезпечних осіб.

Так, на вулиці Наливайка, патрульні виявили осіб, які різко змінили напрямок руху, побачивши службовий автомобіль, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Полісмени наздогнали їх і затримали, в руках одного з чоловіків був водяний насос, походження якого не змогли пояснити. Усіх доставили до міськвідділу поліції.

А на проспекті Волі виявили підозрілого чоловіка, при перевірці якого знайшли пристрій для куріння наркотичних речовин та поліетиленовий пакет з речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Згодом, по вулиці Ковельській, екіпаж патрульних виявив Renault Scenic, який порушив правила дорожнього руху. На вимогу поліцейських зупинитись водій не відреагував, зупинився лише через декілька сот метрів. У 32-річного водія виявили ознаки сп’яніння, однак пройти перевірку той відмовився. На порушника оформили протокол і постанову.

Також в ніч на 22 серпня патрульні виявили 19-річного хлопця, в якого при перевірці знайшли кастет та ніж. Для встановлення обставин по суті затриманого передали слідчому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку змінили маршрут №32
Сьогодні, 11:02
Пригоди нічного Луцька: злодії, чоловік з наркотиками і п'яний водій
Сьогодні, 10:45
Діти переселенців зі Сходу безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 10:39
За кілограм просять до 3,5 євро: під Луцьком працює равликова ферма
Сьогодні, 10:12
На Волині автівка збила дівчину на скутері
Сьогодні, 09:57
Схожі новини
Водійка Mercedes, яка ледь не наїхала на людей у Луцьку, неодноразово їздила п'яною за кермом Водійка Mercedes, яка ледь не наїхала на людей у Луцьку, неодноразово їздила п'яною за кермом
19 серпень, 09:51
У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками
12 серпень, 10:20
У Луцьку п'яний чоловік у дворі будинку пошкодив 5 автомобілів У Луцьку п'яний чоловік у дворі будинку пошкодив 5 автомобілів
25 липень, 12:47
У Луцьку патрульні врятували бабусю, в якої в зачиненій квартирі відмовили ноги. ВІДЕО У Луцьку патрульні врятували бабусю, в якої в зачиненій квартирі відмовили ноги. ВІДЕО
20 червень, 13:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку змінили маршрут №32
Сьогодні, 11:02
 0
Пригоди нічного Луцька: злодії, чоловік з наркотиками і п'яний водій
Сьогодні, 10:45
 0
Діти переселенців зі Сходу безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 10:39
 0
«Шкільні» схеми заробітку: як Волинський інститут післядипломної педосвіти закуповує навчальні ігри
Сьогодні, 10:36
 0
За кілограм просять до 3,5 євро: під Луцьком працює равликова ферма
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿