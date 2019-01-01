У Луцьку вшанували пам'ять загиблих правоохоронців. ФОТО
Сьогодні, 12:58
22 серпня по всій Україні вшановують загиблих працівників органів внутрішніх справ.
Від початку становлення Незалежності України під час виконання службових обов’язків загинули 13 волинян, працівників органів внутрішніх справ, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Керівництво поліції Волині, представники профспілкової організації та місцевої влади зустрілися з сім’ями загиблих працівників та передали їм матеріальну допомогу.
Учасники заходу, приуроченого Дню пам’яті загиблих працівників органів внутрішніх справ, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.
«Вони поклали свої життя в боротьбі зі злочинністю, під час забезпечення правопорядку та захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Ми пам’ятаємо кожного з героїв мужність та героїзм яких є прикладом самовідданого служіння Батьківщині та українському народу», – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак.
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відправили заупокійний молебень.
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Від початку становлення Незалежності України під час виконання службових обов’язків загинули 13 волинян, працівників органів внутрішніх справ, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
Керівництво поліції Волині, представники профспілкової організації та місцевої влади зустрілися з сім’ями загиблих працівників та передали їм матеріальну допомогу.
Учасники заходу, приуроченого Дню пам’яті загиблих працівників органів внутрішніх справ, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.
«Вони поклали свої життя в боротьбі зі злочинністю, під час забезпечення правопорядку та захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Ми пам’ятаємо кожного з героїв мужність та героїзм яких є прикладом самовідданого служіння Батьківщині та українському народу», – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак.
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відправили заупокійний молебень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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