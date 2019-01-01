У Луцьку вшанували пам'ять загиблих правоохоронців. ФОТО

22 серпня по всій Україні вшановують загиблих працівників органів внутрішніх справ.Від початку становлення Незалежності України під час виконання службових обов’язків загинули 13 волинян, працівників органів внутрішніх справ, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.Керівництво поліції Волині, представники профспілкової організації та місцевої влади зустрілися з сім’ями загиблих працівників та передали їм матеріальну допомогу.Учасники заходу, приуроченого Дню пам’яті загиблих працівників органів внутрішніх справ, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.«Вони поклали свої життя в боротьбі зі злочинністю, під час забезпечення правопорядку та захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Ми пам’ятаємо кожного з героїв мужність та героїзм яких є прикладом самовідданого служіння Батьківщині та українському народу», – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП у Волинській областіУ Свято-Троїцькому кафедральному соборі відправили заупокійний молебень.