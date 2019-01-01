Кого з лучан нагородять з нагоди 28-ої річниці Незалежності України





Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міськради з питань дотримання прав людини,законності, боротьби із злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту 22 серпня, - пишуть



Депутати розглянули кандидатури лучан, яких пропонують нагородити з нагоди 28-ї річниці Незалежності України. Так, до переліку увійшли: Юрій Деркач – начальник зміни сторожів сторожової служби ТзОВ «Луцькпластмас», Ірина Климець – учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, член національної збірної команди України з легкої атлетики, Павло Ковальський – ветеран війни з числа учасників АТО, Валерій Сердюков – голова Луцької міської організації ветеранів України та депутат міськради, директор департаменту економічної політики Борис Смаль.



Зокрема, Юрія Деркача нагороджують як донора – він заслужений донор України, понад 30 років здає кров (загалом понад 560 разів), його кандидатуру також подали на присвоєння звання Героя України. Ірина Климець – дворазова чемпіонка України, чемпіонка Всесвітньої універсіади, бронзова призерка командного чемпіонату Європи. Павло Ковальський – особа з інвалідністю внаслідок війни 3-ї групи, один з учасників АТО, які представляли наш край на перших відбіркових змаганнях збірної України, яка братиме участь в Іграх нескорених, що відбудуться 2020 року в Гаазі. Валерій Севрюков з 2007 року очолює організацію ветеранів, нагороджений званням «Почесний ветеран України», грамотою мінсоцполітики.



Члени комісії підтримали вказані кандидатури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятьох лучан відзначать у міськраді з нагоди річниці Незалежності.Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міськради з питань дотримання прав людини,законності, боротьби із злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту 22 серпня, - пишуть Волинські новини Депутати розглянули кандидатури лучан, яких пропонують нагородити з нагоди 28-ї річниці Незалежності України. Так, до переліку увійшли:– начальник зміни сторожів сторожової служби ТзОВ «Луцькпластмас»,– учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, член національної збірної команди України з легкої атлетики,– ветеран війни з числа учасників АТО,– голова Луцької міської організації ветеранів України та депутат міськради, директор департаменту економічної політикиЗокрема, Юрія Деркача нагороджують як донора – він заслужений донор України, понад 30 років здає кров (загалом понад 560 разів), його кандидатуру також подали на присвоєння звання Героя України. Ірина Климець – дворазова чемпіонка України, чемпіонка Всесвітньої універсіади, бронзова призерка командного чемпіонату Європи. Павло Ковальський – особа з інвалідністю внаслідок війни 3-ї групи, один з учасників АТО, які представляли наш край на перших відбіркових змаганнях збірної України, яка братиме участь в Іграх нескорених, що відбудуться 2020 року в Гаазі. Валерій Севрюков з 2007 року очолює організацію ветеранів, нагороджений званням «Почесний ветеран України», грамотою мінсоцполітики.Члени комісії підтримали вказані кандидатури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію