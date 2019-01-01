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Кого з лучан нагородять з нагоди 28-ої річниці Незалежності України

Кого з лучан нагородять з нагоди 28-ої річниці Незалежності України
П’ятьох лучан відзначать у міськраді з нагоди річниці Незалежності.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії Луцької міськради з питань дотримання прав людини,законності, боротьби із злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту 22 серпня, - пишуть Волинські новини.

Депутати розглянули кандидатури лучан, яких пропонують нагородити з нагоди 28-ї річниці Незалежності України. Так, до переліку увійшли: Юрій Деркач – начальник зміни сторожів сторожової служби ТзОВ «Луцькпластмас», Ірина Климець – учениця Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, член національної збірної команди України з легкої атлетики, Павло Ковальський – ветеран війни з числа учасників АТО, Валерій Сердюков – голова Луцької міської організації ветеранів України та депутат міськради, директор департаменту економічної політики Борис Смаль.

Зокрема, Юрія Деркача нагороджують як донора – він заслужений донор України, понад 30 років здає кров (загалом понад 560 разів), його кандидатуру також подали на присвоєння звання Героя України. Ірина Климець – дворазова чемпіонка України, чемпіонка Всесвітньої універсіади, бронзова призерка командного чемпіонату Європи. Павло Ковальський – особа з інвалідністю внаслідок війни 3-ї групи, один з учасників АТО, які представляли наш край на перших відбіркових змаганнях збірної України, яка братиме участь в Іграх нескорених, що відбудуться 2020 року в Гаазі. Валерій Севрюков з 2007 року очолює організацію ветеранів, нагороджений званням «Почесний ветеран України», грамотою мінсоцполітики.

Члени комісії підтримали вказані кандидатури.


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Теги: нагороди, Волинь
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