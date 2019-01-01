На Волині цьогоріч у пожежах загинуло 22 людей

З початку року на Волині виникло 1111 пожеж, в яких загинуло 22 людей, а врятували 14.Про це повідомив заступник начальника Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в областіпід час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася сьогодні, 22 серпня - пише пресслужба Волинської ОДА.За словами рятувальника, для оперативної ліквідації пожеж важливе значення відіграє наявність справних джерел протипожежного водопостачання. На території Волинської області в експлуатації налічується 2373 пожежних гідрантів. Більша частина пожежних гідрантів розташована на вуличних водопровідних мережах – 1475, решта 898 – на територіях об'єктів." Однак, на сьогодні залишаються 17 гідрантів, які потребують ремонту, а саме: 13 в місті Луцьку та Луцькому районі, три в Ковелі, один в Горохові. Основними причинами несправностей є низька посадка гідранта: несправність штока, який засипаний сміттям або заасфальтований, – зазначив Костянтин Романчук.Окрім того, на території Волинської області є 1056 водонапірних веж, з яких 22 перебувають в несправному стані, а саме: в Рожищенському районі – 11, Горохівському та Ратнівському районах – по 4, Луцькому, Старовижівському та Маневицькому районах по 1.Тож комісія вирішила розглянути стан утримання джерел протипожежного водопостачання в районах під час засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Окрім того, прийняли рішення ініціювати створення джерел протипожежного водопостачання в безводних населених пунктах сільської місцевості та обладнати справні водонапірні вежі пристроями для забору води пожежною технікою.