Затримали трьох молодиків, які займались збутом психотропів у Луцьку. ФОТО

На Волині поліцейські викрили злочинну групу, яка займалася збутом психотропних речовин через мережу інтернет.Відтак, затримали трьох волинян – 20-ти, 22-х та 18-ти років, котрі більше року займалися незаконною діяльністю пов’язаною зі збутом психотропних речовин у Луцьку, - пише ГУНП у Волинській області.20-ти річний житель Луцька створив інтернет-ресурс з продажу психотропних речовин, шляхом залишення закладок в людних місцях на території міста.У березні 2019 року учасники групи з метою конспірації своїх злочинних дій змінили сайт на месенджер через який можна було замовити психотропні речовини, зокрема «амфетамін» та «PVP» (альфа-кристали). Для отримання оплати за продаж заборонених речовин зловмисник оформив електронний гаманець однієї з платіжних систем. В подальшому електронні гроші виводились на його банківську картку.Один із фігурантів по справі, 22-х річний місцевий мешканець, отримував «товар» у службі доставки. Після цього він та ще один спільник, 18-річний лучанин, фасували та розкладали заборонену речовину в обумовлених місцях обласного центру, після чого фотографували ці місця й отримані фото викладали в мережу.Окрім того, вони здійснювали рекламу створеного ресурсу аерозольними балончиками на фасадах будинків, у під’їздах та інших людних місцях, через який можна було придбати психотропні речовини.Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях зловмисників під час яких виявили та вилучили речові докази по справі, зокрема, оргтехніку, мобільні засоби зв’язку, банківські картки, психотропні речовини, балончики із фарбою та гроші, отриманні від незаконної діяльності.Усім їм оголосили про підозру за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний збут психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Їх затримали в порядку ст.208 КПК України.Вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання від шести до десяти років позбавлення волі.Триває досудове слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочинної діяльності фігурантів.