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На Волині повісився відомий художник

На Волині повісився відомий художник
В Іваничівському районі сьогодні, 23 серпня, близько 14-ї години біля Низкиницького монастиря знайшли тіло нововолинського художника Сергія Свінарьова.

В.о начальника Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк розповів у коментарі БУГу, попередньо встановили, що 60-річний чоловік повісився на дереві. При огляді на тілі слідів насильницької смерті не виявили.

Так, до ЄРДР внесли відомості за статею 115 КК України, триває слідство. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Повідомляють, тіло чоловіка виявили перехожі. Причини скоєного невідомі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам.

Довідка:

Сергій Свінарьов – відомий в Нововолинську і за його межами, художник.
На Волині повісився відомий художник


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Теги: повісився, художник
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