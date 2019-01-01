На Волині повісився відомий художник
Сьогодні, 19:40
В Іваничівському районі сьогодні, 23 серпня, близько 14-ї години біля Низкиницького монастиря знайшли тіло нововолинського художника Сергія Свінарьова.
В.о начальника Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк розповів у коментарі БУГу, попередньо встановили, що 60-річний чоловік повісився на дереві. При огляді на тілі слідів насильницької смерті не виявили.
Так, до ЄРДР внесли відомості за статею 115 КК України, триває слідство. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Повідомляють, тіло чоловіка виявили перехожі. Причини скоєного невідомі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам.
Довідка:
Сергій Свінарьов – відомий в Нововолинську і за його межами, художник.
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В.о начальника Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк розповів у коментарі БУГу, попередньо встановили, що 60-річний чоловік повісився на дереві. При огляді на тілі слідів насильницької смерті не виявили.
Так, до ЄРДР внесли відомості за статею 115 КК України, триває слідство. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Повідомляють, тіло чоловіка виявили перехожі. Причини скоєного невідомі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам.
Довідка:
Сергій Свінарьов – відомий в Нововолинську і за його межами, художник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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