На Волині повісився відомий художник

Сергія Свінарьова.



В.о начальника Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк розповів у коментарі



Так, до ЄРДР внесли відомості за статею 115 КК України, триває слідство. Тіло направили на судово-медичну експертизу.



Повідомляють, тіло чоловіка виявили перехожі. Причини скоєного невідомі.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам.



Довідка:



Сергій Свінарьов – відомий в Нововолинську і за його межами, художник.





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