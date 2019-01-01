На Волині вантажівка збила пішохода: чоловіка госпіталізували

Поблизу села Сільце Горохівського району вантажівка DAF збила пішохода.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася о 3 годині ночі. Поліцейські попередньо встановили, що за кермом легковика перебував 46-річний житель Житомирської області. Водій допустив наїзд на 48-річного жителя району, котрий рухався по краю проїжджої частини в попутному напрямку.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію центральної районної лікарні.За фактом дорожньо-транспортних пригод слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.