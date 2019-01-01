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У селі на Вінничині чоловік прутом до смерті побив сестру

У селі на Вінничині чоловік прутом до смерті побив сестру
У селі Росоша Вінницької області через побутову сварку чоловік металевим прутом завдав смертельні травми своїй рідній сестрі.

Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Так, 24 серпня, близько 22:30, до поліції надійшло повідомлення, що у селі Росоша за місцем свого проживання з ознаками насильницької смерті виявлена мертва 33-річна жінка.

Опитавши сусідів загиблої, підозри поліцейських щодо причетності до вбивства жінки впали на її 29-річного рідного брата, який проживав разом з нею. Затримали підозрюваного оперативники у полі в смт Теплик, де він переховувався.

За даними поліції, під час розпиття спиртних напоїв між братом та сестрою виник побутовий конфлікт, під час якого чоловік схопив металевий прут та вдарив ним сестру. Травма черевної порожнини виявилась несумісною життям. Жінка померла на місці події.

Чоловік затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), за що передбачене покарання до 15 років позбавлення волі. Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру.

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Теги: смерть
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