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На Волині розшукують 31-річного чоловіка, який пішов з реабілітаційного центру

На Волині розшукують 31-річного чоловіка, який пішов з реабілітаційного центру
Поліція шукає безвісти зниклого уродженця та жителя міста Каменя-Каширського Олексія Кулікова.

Про це Район.Турійськ розповів начальник Турійського ВП ГУНП у Волинській області, майор поліції Анатолій Дружук.

Олексій Куліков 27 травня цього року пішов з реабілітаційного центру, що в селі Замости Турійського району, де лікувався від алкогольної залежності і не повернувся.

Олексій Сергійович народився 9 квітня 1988 року.

«На вигляд 30-35 років, худорлявої статури, коротка стрижка, волосся темного кольору. Одягнутий був в теніску сірого кольору, сірі брюки, темні кросівки», – зазначили в поліції.

У разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного повідомляйте на адресу: Волинська обл., смт. Турійськ вул. Луцька, 40, за номерами телефонів: (03363) 2-12-63, 2-12-80, 0685147424, 0975933416. E-mail: [email protected]

На Волині розшукують 31-річного чоловіка, який пішов з реабілітаційного центру

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Теги: розшук, чоловік, Волинь
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