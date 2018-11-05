На Волині розшукують 31-річного чоловіка, який пішов з реабілітаційного центру
Сьогодні, 13:00
Поліція шукає безвісти зниклого уродженця та жителя міста Каменя-Каширського Олексія Кулікова.
Про це Район.Турійськ розповів начальник Турійського ВП ГУНП у Волинській області, майор поліції Анатолій Дружук.
Олексій Куліков 27 травня цього року пішов з реабілітаційного центру, що в селі Замости Турійського району, де лікувався від алкогольної залежності і не повернувся.
Олексій Сергійович народився 9 квітня 1988 року.
«На вигляд 30-35 років, худорлявої статури, коротка стрижка, волосся темного кольору. Одягнутий був в теніску сірого кольору, сірі брюки, темні кросівки», – зазначили в поліції.
У разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного повідомляйте на адресу: Волинська обл., смт. Турійськ вул. Луцька, 40, за номерами телефонів: (03363) 2-12-63, 2-12-80, 0685147424, 0975933416. E-mail: [email protected]
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Про це Район.Турійськ розповів начальник Турійського ВП ГУНП у Волинській області, майор поліції Анатолій Дружук.
Олексій Куліков 27 травня цього року пішов з реабілітаційного центру, що в селі Замости Турійського району, де лікувався від алкогольної залежності і не повернувся.
Олексій Сергійович народився 9 квітня 1988 року.
«На вигляд 30-35 років, худорлявої статури, коротка стрижка, волосся темного кольору. Одягнутий був в теніску сірого кольору, сірі брюки, темні кросівки», – зазначили в поліції.
У разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного повідомляйте на адресу: Волинська обл., смт. Турійськ вул. Луцька, 40, за номерами телефонів: (03363) 2-12-63, 2-12-80, 0685147424, 0975933416. E-mail: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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