Брат убив і намагався зґвалтувати рідну сестру





Про це повідомляють



Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що за тиждень до трагедії чоловік побив свою сестру.



– Він її постійно принижував та бив. Ми писали заяву з проханням розглянути це питання, бо колись він її вб’є. Так воно й сталося, – розповідає родич загиблої.



В.о. старости Росошанської сільської ради зазначає, що брат і сестра багато пили спиртного, а коли були в стані алкогольного сп’яніння вели агресивний спосіб життя.



Підозрюваного затримали того ж дня у райцентрі. Свою вину чоловік визнає. Як виявилося, окрім вбивства, він іще намагався зґвалтувати жертву.



За злочин чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вінниччині 29-річний брат убив 36-річну сестру після чого намагався зґвалтувати її.Про це повідомляють Факти Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що за тиждень до трагедії чоловік побив свою сестру.– Він її постійно принижував та бив. Ми писали заяву з проханням розглянути це питання, бо колись він її вб’є. Так воно й сталося, – розповідає родич загиблої.В.о. старости Росошанської сільської ради зазначає, що брат і сестра багато пили спиртного, а коли були в стані алкогольного сп’яніння вели агресивний спосіб життя.Підозрюваного затримали того ж дня у райцентрі. Свою вину чоловік визнає. Як виявилося, окрім вбивства, він іще намагався зґвалтувати жертву.За злочин чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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