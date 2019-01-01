У Луцьку поблизу ресторану зіткнулись легковик та мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 08:46
У Луцьку на вулиці Конякіна сталась ДТП.
Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Так, поблизу ресторану «Вогнем і мечем» легковик BMW влетів у бік мікроавтобуса Opel Vivaro.
Внаслідок зіткнення у легковика розбитий капот, у Opel – пошкоджений бік зі сторони водія.
На місці працювали патрульні, які й встановлять обставини аварії.
Деталі – згодом.
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Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Так, поблизу ресторану «Вогнем і мечем» легковик BMW влетів у бік мікроавтобуса Opel Vivaro.
Внаслідок зіткнення у легковика розбитий капот, у Opel – пошкоджений бік зі сторони водія.
На місці працювали патрульні, які й встановлять обставини аварії.
Деталі – згодом.
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