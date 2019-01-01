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У Луцьку поблизу ресторану зіткнулись легковик та мікроавтобус. ФОТО

У Луцьку поблизу ресторану зіткнулись легковик та мікроавтобус. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна сталась ДТП.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

Так, поблизу ресторану «Вогнем і мечем» легковик BMW влетів у бік мікроавтобуса Opel Vivaro.

Внаслідок зіткнення у легковика розбитий капот, у Opel – пошкоджений бік зі сторони водія.

На місці працювали патрульні, які й встановлять обставини аварії.

Деталі – згодом.

У Луцьку поблизу ресторану зіткнулись легковик та мікроавтобус. ФОТО
У Луцьку поблизу ресторану зіткнулись легковик та мікроавтобус. ФОТО
У Луцьку поблизу ресторану зіткнулись легковик та мікроавтобус. ФОТО
У Луцьку поблизу ресторану зіткнулись легковик та мікроавтобус. ФОТО
У Луцьку поблизу ресторану зіткнулись легковик та мікроавтобус. ФОТО
У Луцьку поблизу ресторану зіткнулись легковик та мікроавтобус. ФОТО
У Луцьку поблизу ресторану зіткнулись легковик та мікроавтобус. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, ДТП
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