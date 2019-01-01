У Луцьку поблизу ресторану зіткнулись легковик та мікроавтобус. ФОТО





Про це



Так, поблизу ресторану «Вогнем і мечем» легковик BMW влетів у бік мікроавтобуса Opel Vivaro.



Внаслідок зіткнення у легковика розбитий капот, у Opel – пошкоджений бік зі сторони водія.



На місці працювали патрульні, які й встановлять обставини аварії.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна сталась ДТП.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.Так, поблизу ресторану «Вогнем і мечем» легковик BMW влетів у бік мікроавтобуса Opel Vivaro.Внаслідок зіткнення у легковика розбитий капот, у Opel – пошкоджений бік зі сторони водія.На місці працювали патрульні, які й встановлять обставини аварії.Деталі – згодом.

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