У Луцьку відкриють магазин гранітних кухонних мийок «ADAMANT»*
Сьогодні, 09:30
У суботу, 31 серпня, в Луцьку відкриється спеціалізований салон-магазин гранітних кухонних мийок «ADAMANT» – одного із лідерів з виробництва гранітних мийок серед українських виробників.
Лучан запрошують стати гостями та клієнтами магазину.
Компанія «ADAMANT» пропонує найбільший модельний ряд та колірне рішення кухонних мийок з граніту в Україні. В асортименті магазину в наявності – 19 моделей в 13 кольорах. Асортимент постійно оновлюють та поповнюють.
Зауважують, що завдяки впровадженню сучасних розробок якість продукції зростає, не впливаючи на ціну товару.
На весь асортимент – гарантія 5 років.
Запевняють, що ціни приємно вразять покупців.
Збільшення попиту на мийки «ADAMANT» свідчить про те, що продукції цієї торгової марки довіряють споживачі всієї України.
На честь відкриття салону-магазину клієнтам пропонують отримати в подарунок сифон за умови купівлі мийки та змішувача.
Крім того, всі покупці мийки візьмуть участь у розіграші змішувача для кухні або для ванни.
Запрошують відвідати салон-магазин, який знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул.Франка, 61 (ЖК «Яровиця»).
Тел. 0996644356, 0508412586
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Лучан запрошують стати гостями та клієнтами магазину.
Компанія «ADAMANT» пропонує найбільший модельний ряд та колірне рішення кухонних мийок з граніту в Україні. В асортименті магазину в наявності – 19 моделей в 13 кольорах. Асортимент постійно оновлюють та поповнюють.
Зауважують, що завдяки впровадженню сучасних розробок якість продукції зростає, не впливаючи на ціну товару.
На весь асортимент – гарантія 5 років.
Запевняють, що ціни приємно вразять покупців.
Збільшення попиту на мийки «ADAMANT» свідчить про те, що продукції цієї торгової марки довіряють споживачі всієї України.
На честь відкриття салону-магазину клієнтам пропонують отримати в подарунок сифон за умови купівлі мийки та змішувача.
Крім того, всі покупці мийки візьмуть участь у розіграші змішувача для кухні або для ванни.
Запрошують відвідати салон-магазин, який знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул.Франка, 61 (ЖК «Яровиця»).
Тел. 0996644356, 0508412586
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку легковик збив дитину, яка перебігала через дорогу
Сьогодні, 10:00
Чоловік розповів, як врятував з води зі Стиру двох школярок
Сьогодні, 09:54
У Луцьку відкриють магазин гранітних кухонних мийок «ADAMANT»*
Сьогодні, 09:30
30 серпня – яке сьогодні свято і чому в цей день обов'язково потрібно допомагати сиротам
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 30 серпня
Сьогодні, 09:12
Медіа