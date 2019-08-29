У Луцьку відкриють магазин гранітних кухонних мийок «ADAMANT»*

У суботу, 31 серпня, в Луцьку відкриється спеціалізований салон-магазин гранітних кухонних мийок «ADAMANT» – одного із лідерів з виробництва гранітних мийок серед українських виробників.Лучан запрошують стати гостями та клієнтами магазину.Компанія «ADAMANT» пропонує найбільший модельний ряд та колірне рішення кухонних мийок з граніту в Україні. В асортименті магазину в наявності – 19 моделей в 13 кольорах. Асортимент постійно оновлюють та поповнюють.Зауважують, що завдяки впровадженню сучасних розробок якість продукції зростає, не впливаючи на ціну товару.На весь асортимент – гарантія 5 років.Запевняють, що ціни приємно вразять покупців.Збільшення попиту на мийки «ADAMANT» свідчить про те, що продукції цієї торгової марки довіряють споживачі всієї України.На честь відкриття салону-магазину клієнтам пропонують отримати в подарунок сифон за умови купівлі мийки та змішувача.Крім того, всі покупці мийки візьмуть участь у розіграші змішувача для кухні або для ванни.Запрошують відвідати салон-магазин, який знаходиться за адресою: м.Луцьк, вул.Франка, 61 (ЖК «Яровиця»).Тел. 0996644356, 0508412586