Визначили, хто з волинських дітей-сиріт цьогоріч отримає житло

Обласна комісія визначила хто з дітей-сиріт отримає житло у 2019 році.У 2019 році обсяг субвенції з державного бюджету на придбання, будівництво та ремонт житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа для Волинської області становить 10,5 мільйона гривень, - повідомляють у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.6,3 мільйона гривень з цих коштів спрямують на будівництво дитячого будинку сімейного типу у місті Рожище та 4,2 мільйона гривень на забезпечення житлом дітей-сиріт. Таке рішення прийняла відповідна комісія облдержадміністрації на першому засіданні, яке відбулося 15 червня 2019 року.А в четвер, 29 серпня відбулося друге засідання комісії, до якого долучилися заступник голови облдержадміністраціїта голова комісії, заступниця голови облдержадміністрації. Варто зазначити, що рішенням другого засідання розподілили 4,2 мільйона гривень на забезпечення житлом дітей-сиріт.Відповідно до законодавства, кошти на придбання житла, або ж виплату компенсації за самостійну купівлю, за рахунок субвенції розподіляються відповідно до території (не менше, ніж одне житло на одну окрему територію) та черговості квартирного обліку.За словами начальниці служби у справах дітей обласної державної адміністрації, в області є 37 окремих територій, які мають квартирні обліки та подали пропозиції. А загалом на квартирному обліку перебуває 136 дітей, віком від 16 до 23 років."У нас є 4,2 мільйони гривень, яких, відповідно до ринкових цін, вистачає на 10-11 квартир. Тож ми маємо розподілити їх пропорційно до потреби. Якщо у нас не вистачає коштів – міністерство рекомендує обрати по одній дитині з кожної території і тоді відповідно до дати взяття на квартирний облік розподілити кошти", – зазначила Алла Онищук.Тож кошти розподілили наступним чином: субвенцію на придбання чи відшкодування одиниці житла отримають Жорнищенська сільська рада Ківерцівського району, Цуманська ОТГ, Тростянецька ОТГ, Рожищенська міська рада, Книгининівська ОТГ, Луцька міська рада, Ківерцівська ОТГ, Жидичинська ОТГ, Любешівська ОТГ, Глущанська сільська рада Любешівського району, Володимир-Володимирська міська рада тощо.