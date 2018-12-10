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В Офісі Президента спростували інформацію про повернення полонених українців

В Офісі Президента спростували інформацію про повернення полонених українців
Інформація про завершення обміну полоненими між Україною та Росією не відповідає дійсності.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента у Facebook.

Зазначають, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває.

«Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні «джерела». Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Офісу підкреслили, що відразу, як тільки обмін закінчиться, про це повідомлять на офіційних каналах.

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Теги: обмін, полонений, Україна
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Коментарі 1
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Не спростували, а повідомили, що процес триває!
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