В Офісі Президента спростували інформацію про повернення полонених українців
Сьогодні, 09:05
Інформація про завершення обміну полоненими між Україною та Росією не відповідає дійсності.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента у Facebook.
Зазначають, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває.
«Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні «джерела». Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства», – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Офісу підкреслили, що відразу, як тільки обмін закінчиться, про це повідомлять на офіційних каналах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента у Facebook.
Зазначають, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває.
«Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні «джерела». Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства», – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Офісу підкреслили, що відразу, як тільки обмін закінчиться, про це повідомлять на офіційних каналах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Не спростували, а повідомили, що процес триває!
Останні новини
30 серпня – яке сьогодні свято і чому в цей день обов'язково потрібно допомагати сиротам
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 30 серпня
Сьогодні, 09:12
В Офісі Президента спростували інформацію про повернення полонених українців
Сьогодні, 09:05
У неповнолітньої волинянки вкрали дорогу музичну колонку
Сьогодні, 08:53
У волинському селі горів хлів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:32
Медіа