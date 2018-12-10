В Офісі Президента спростували інформацію про повернення полонених українців

Інформація про завершення обміну полоненими між Україною та Росією не відповідає дійсності.Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента у Facebook.Зазначають, щотриває.«Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні «джерела». Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства», – йдеться у повідомленні.У пресслужбі Офісу підкреслили, що відразу, як тільки обмін закінчиться, про це повідомлять на офіційних каналах.