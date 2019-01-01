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У волинському місті на дверях квартир ставлять «мітки»

У волинському місті на дверях квартир ставлять «мітки»
Житель Новолинська повідомив, що побачив на дверях своєї квартири "мітку".

Волинянин побачив дивну позначку на дверях, коли повернувся додому 30-го серпня близько 16-ої години, - пише "БУГ".

Квартира знаходиться в людному районі міста на вулиці Маяковського. Як розповів власник, його добу не було вдома.

Мітку, ймовірно, поставили, щоб перевірити чи повернеться чоловік ввечері додому.

Зазначимо, що у цьому районі раніше грабували квартиру. Злодіїв до цього часу ще не знайшли.

Нагадаємо, що раніше БУГ повідомляв, що почастішали квартирні крадіжки у місті, оскільки з тюрми повернулися місцеві злодії.

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Теги: Волинь, Нововолинськ
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