У волинському місті на дверях квартир ставлять «мітки»
30 серпень, 23:31
Житель Новолинська повідомив, що побачив на дверях своєї квартири "мітку".
Волинянин побачив дивну позначку на дверях, коли повернувся додому 30-го серпня близько 16-ої години, - пише "БУГ".
Квартира знаходиться в людному районі міста на вулиці Маяковського. Як розповів власник, його добу не було вдома.
Мітку, ймовірно, поставили, щоб перевірити чи повернеться чоловік ввечері додому.
Зазначимо, що у цьому районі раніше грабували квартиру. Злодіїв до цього часу ще не знайшли.
Нагадаємо, що раніше БУГ повідомляв, що почастішали квартирні крадіжки у місті, оскільки з тюрми повернулися місцеві злодії.
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Волинянин побачив дивну позначку на дверях, коли повернувся додому 30-го серпня близько 16-ої години, - пише "БУГ".
Квартира знаходиться в людному районі міста на вулиці Маяковського. Як розповів власник, його добу не було вдома.
Мітку, ймовірно, поставили, щоб перевірити чи повернеться чоловік ввечері додому.
Зазначимо, що у цьому районі раніше грабували квартиру. Злодіїв до цього часу ще не знайшли.
Нагадаємо, що раніше БУГ повідомляв, що почастішали квартирні крадіжки у місті, оскільки з тюрми повернулися місцеві злодії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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