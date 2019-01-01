У волинському місті на дверях квартир ставлять «мітки»

Житель Новолинська повідомив, що побачив на дверях своєї квартири "мітку".Волинянин побачив дивну позначку на дверях, коли повернувся додому 30-го серпня близько 16-ої години, - пише "БУГ".Квартира знаходиться в людному районі міста на вулиці Маяковського. Як розповів власник, його добу не було вдома.Мітку, ймовірно, поставили, щоб перевірити чи повернеться чоловік ввечері додому.Зазначимо, що у цьому районі раніше грабували квартиру. Злодіїв до цього часу ще не знайшли.Нагадаємо, що раніше БУГ повідомляв, що почастішали квартирні крадіжки у місті, оскільки з тюрми повернулися місцеві злодії.