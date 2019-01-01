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У Луцьку на Соборності – нічна автотроща. ФОТО

У Луцьку на Соборності – нічна автотроща. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода на проспекті Соборності.

Про це у спільноті АвтоАндониЛуцька написав користувач Petro Busko.

На світлині, яку оприлюднив користувач, видно, що аварія сталася біля автобусної зупинки, що навпроти гіпермаркету «Там-Там». Внаслідок аварії автівка перекинулась.
У Луцьку на Соборності – нічна автотроща. ФОТО

З іншого фото видно, що дуже пошкоджена металева огорожа між смугами руху. Ймовірно, автівка на швидкості врізалася в огорожу.
У Луцьку на Соборності – нічна автотроща. ФОТО

Очевидці повідомляють, що аварія сталася через перевищення швидкості.

Користувач Сергій Самчук, який стверджує, що був очевидцем аварії, написав, що автівка рухалась зі сторони мосту. За словами чоловіка, аварія сталася через перевищення швидкості. Він пише, що автомобіль рухався зі швидкість 100-120 кілометрів за годину. В цей час загорівся червоний сигнал світлофора і по пішохідному переході йшла жінка. Керманич автівки уникав зіткнення і врізався в огорожу, яку «зніс» - автомобіль зробив «сальто».

Також користувач повідомив, що в салоні автомобіля було 4 молодих чоловіків, які мали ознаки алкогольного сп’яніння.

На місці працюють поліцейські та медики. За словами очевидців, внаслідок аварії є потерпілі. Загиблих - немає

Деталі - згодом.

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Теги: Луцьк, аварія
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