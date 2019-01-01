Мешканці мікрорайону Луцька потерпають від бродячих собак
Сьогодні, 21:20
Лучанин просить забрати безпритульних агресивних собак, які тероризують жителів одного з мікрорайонів міста.
Про це в спільноті «Теревені про Луцьк» написав Павло Сойко, - інформує Волинь24.
За його словами, мешканцям 55-го мікрорайону Луцька не дають безпечно жити безпритульні собаки. Йдеться про вулиці Чорновола, Сухомлинського, Липинського.
«Тут зграя, собак 5-7. Гавкіт цілу ніч, агресивні, кидаються на дорослих і дітей. Триває це днів 10 точно», - йдеться в дописі.
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Про це в спільноті «Теревені про Луцьк» написав Павло Сойко, - інформує Волинь24.
За його словами, мешканцям 55-го мікрорайону Луцька не дають безпечно жити безпритульні собаки. Йдеться про вулиці Чорновола, Сухомлинського, Липинського.
«Тут зграя, собак 5-7. Гавкіт цілу ніч, агресивні, кидаються на дорослих і дітей. Триває це днів 10 точно», - йдеться в дописі.
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Коментарі 1
Це Пошесть собак по всіх мікрорайонах міста.Одні кормоять другі страждають.
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