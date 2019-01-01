Мешканці мікрорайону Луцька потерпають від бродячих собак





Про це в спільноті «Теревені про Луцьк» написав Павло Сойко, - інформує



За його словами, мешканцям 55-го мікрорайону Луцька не дають безпечно жити безпритульні собаки. Йдеться про вулиці Чорновола, Сухомлинського, Липинського.



«Тут зграя, собак 5-7. Гавкіт цілу ніч, агресивні, кидаються на дорослих і дітей. Триває це днів 10 точно», - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин просить забрати безпритульних агресивних собак, які тероризують жителів одного з мікрорайонів міста.Про це в спільноті «Теревені про Луцьк» написав, - інформує Волинь24 За його словами, мешканцям 55-го мікрорайону Луцька не дають безпечно жити безпритульні собаки. Йдеться про вулиці Чорновола, Сухомлинського, Липинського.«Тут зграя, собак 5-7. Гавкіт цілу ніч, агресивні, кидаються на дорослих і дітей. Триває це днів 10 точно», - йдеться в дописі.

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