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Мешканці мікрорайону Луцька потерпають від бродячих собак

Мешканці мікрорайону Луцька потерпають від бродячих собак
Лучанин просить забрати безпритульних агресивних собак, які тероризують жителів одного з мікрорайонів міста.

Про це в спільноті «Теревені про Луцьк» написав Павло Сойко, - інформує Волинь24.

За його словами, мешканцям 55-го мікрорайону Луцька не дають безпечно жити безпритульні собаки. Йдеться про вулиці Чорновола, Сухомлинського, Липинського.

«Тут зграя, собак 5-7. Гавкіт цілу ніч, агресивні, кидаються на дорослих і дітей. Триває це днів 10 точно», - йдеться в дописі.

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Теги: собаки, гавкіт, 55 мікрорайон
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це Пошесть собак по всіх мікрорайонах міста.Одні кормоять другі страждають.
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