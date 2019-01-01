вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судитимуть 24-річного лучанина, який вдарив поліцейського у потилицю

Судитимуть 24-річного лучанина, який вдарив поліцейського у потилицю
За нанесення тілесних ушкоджень поліцейському волинянин може потрапити за ґрати.

Так, у червні в обласному центрі Волині наряд патрульних поліцейських прибув за викликом на сімейну сварку. Під час її припинення, правопорушник, 24-річний місцевий житель, вдарив поліцейського у потилицю. Правоохоронець не госпіталізувався, – пише ГУНП у Волинській області.

Волинянину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 ( погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, поліцейський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Для луцького вишу шукають нового ректора
Сьогодні, 10:25
Судитимуть 24-річного лучанина, який вдарив поліцейського у потилицю
Сьогодні, 10:16
У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин від сказу
Сьогодні, 10:10
Мер Володимира спростував інформацію щодо нового претендента на посаду секретаря міськради
Сьогодні, 10:01
Схожі новини
В апеляційному суді розглядали справу двох лучан, які взяли в заручники поліцейських В апеляційному суді розглядали справу двох лучан, які взяли в заручники поліцейських
18 червень, 13:12
У Луцьку судили поліцейського, бо не повідомив про продаж своєї автівки У Луцьку судили поліцейського, бо не повідомив про продаж своєї автівки
20 травень, 17:23
Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейському
20 березень, 13:45
За смертельну аварію на Волині поліцейському дали 3,5 роки тюрми За смертельну аварію на Волині поліцейському дали 3,5 роки тюрми
13 березень, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка «підчепила» рідкісну небезпечну хворобу від чотирилапого друга
Сьогодні, 10:44
 0
У Луцьку елітна автівка збила жінку, яка переходила дорогу
Сьогодні, 10:41
 0
На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО
Сьогодні, 10:30
 0
Для луцького вишу шукають нового ректора
Сьогодні, 10:25
 0
Судитимуть 24-річного лучанина, який вдарив поліцейського у потилицю
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿