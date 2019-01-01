Судитимуть 24-річного лучанина, який вдарив поліцейського у потилицю

За нанесення тілесних ушкоджень поліцейському волинянин може потрапити за ґрати.Так, у червні в обласному центрі Волині наряд патрульних поліцейських прибув за викликом на сімейну сварку. Під час її припинення, правопорушник, 24-річний місцевий житель, вдарив поліцейського у потилицю. Правоохоронець не госпіталізувався, – пише ГУНП у Волинській області.Волинянину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 ( погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.