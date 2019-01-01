У 19-річного лучанина знайшли пакет з наркотиками
Сьогодні, 11:28
У Луцьку 2 вересня правоохоронці знайшли у молодика наркотики.
Поліетиленовий пакет з порошком, схожим на амфетамін, поліцейські виявили та вилучили на вулиці обласного центру, під час поверхневого огляду 19-річного лучанина, - пише ГУНП у Волинській області.
Речові докази направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом Луцьким відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
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Поліетиленовий пакет з порошком, схожим на амфетамін, поліцейські виявили та вилучили на вулиці обласного центру, під час поверхневого огляду 19-річного лучанина, - пише ГУНП у Волинській області.
Речові докази направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За цим фактом Луцьким відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
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