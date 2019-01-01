Відома волинянка очолила професійну лігу України з армреслінгу

Кличко Експо у Києві відбувся перший в історії українського армреслінга професійний турнір серії URPA KYIV OPEN CUP.



Головний організатор цієї спортивної події – уродженка села Дольськ Любешівського району, суддя міжнародної категорії Олена Кузьмич, - повідомляє



«Мені завжди хотілося, щоб в рідній країні відбувалося те, що я бачила за кордоном. Тому я вирішала, що це обов’язково має бути в Україні. Після обговорення всіх нюансів розпочалася підготовка, яка тривала лише до півтора місяця. Як на мене, турнір пройшов на високому рівні, звичайно, були певні технічні моменти, які надалі виправлятимемо, але спортсмени були в захваті. Дуже приємно, що наш захід стоїть поряд із іншими професійними заходами світу», - ділиться своїми враженнями Олена.



Також вона додала, що вже сформувалася і зареєструвалася професійна ліга з армреслінгу України, яку вона очолила. Це ж, у свою чергу, відкриває нові можливості для наших спортсменів, адже вони мають право брати участь у міжнародних змаганнях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу в мультіспейсіЕкспо у Києві відбувся перший в історії українського армреслінга професійний турнір серії URPA KYIV OPEN CUP.Головний організатор цієї спортивної події – уродженка села Дольськ Любешівського району, суддя міжнародної категорії, - повідомляє "Нове життя" «Мені завжди хотілося, щоб в рідній країні відбувалося те, що я бачила за кордоном. Тому я вирішала, що це обов’язково має бути в Україні. Після обговорення всіх нюансів розпочалася підготовка, яка тривала лише до півтора місяця. Як на мене, турнір пройшов на високому рівні, звичайно, були певні технічні моменти, які надалі виправлятимемо, але спортсмени були в захваті. Дуже приємно, що наш захід стоїть поряд із іншими професійними заходами світу», - ділиться своїми враженнями Олена.Також вона додала, що вже сформувалася і зареєструвалася професійна ліга з армреслінгу України, яку вона очолила. Це ж, у свою чергу, відкриває нові можливості для наших спортсменів, адже вони мають право брати участь у міжнародних змаганнях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію