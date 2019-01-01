Волинське підприємство перерахувало шахраям майже півмільйона гривень





Про це пише



Селяни ще два тижні тому перерахували на вказаний ними банківський рахунок 496999 гривень, але ні добрива, ні телефонного зв’язку досі немає.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одне із сільськогосподарських підприємств Горохівського району потрапило на гачок шахраїв та позбулось величезної суми.Про це пише Волинь Нова Селяни ще два тижні тому перерахували на вказаний ними банківський рахунок 496999 гривень, але ні добрива, ні телефонного зв’язку досі немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію