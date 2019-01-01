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Волинське підприємство перерахувало шахраям майже півмільйона гривень

Волинське підприємство перерахувало шахраям майже півмільйона гривень
Одне із сільськогосподарських підприємств Горохівського району потрапило на гачок шахраїв та позбулось величезної суми.

Про це пише Волинь Нова.

Селяни ще два тижні тому перерахували на вказаний ними банківський рахунок 496999 гривень, але ні добрива, ні телефонного зв’язку досі немає.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: шахрай, Волинь
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