В знак протесту: на Волині чоловіки потрощили свій автомобіль. ФОТО





Інцидент трапився увечері 30-го серпня, - повідомляє "БУГ".



У Нововолинському відділі поліції повідомили, що група реагування патрульної поліції виявила автомобіль Opel Vectrа з невідповідністю номерних знаків. Водій відмовився пред’явити документи на автівку.



Після повторної вимоги надати документи у знак протесту 5 чоловіків почали різати шини та бити вікна своєї машини. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу.





За хуліганські дії в громадському місці до ЄРДР внесені відомості за ч. 4 ст.296 КК України. Вирішується питання про пред’явлення підозри.



Автомобіль забрали на штрафмайданчик.



Нагадаємо,

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