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В знак протесту: на Волині чоловіки потрощили свій автомобіль. ФОТО

В знак протесту: на Волині чоловіки потрощили свій автомобіль. ФОТО
У Новолинську компанія чоловіків потрощила свій автомобіль.

Інцидент трапився увечері 30-го серпня, - повідомляє "БУГ".

У Нововолинському відділі поліції повідомили, що група реагування патрульної поліції виявила автомобіль Opel Vectrа з невідповідністю номерних знаків. Водій відмовився пред’явити документи на автівку.

Після повторної вимоги надати документи у знак протесту 5 чоловіків почали різати шини та бити вікна своєї машини. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
В знак протесту: на Волині чоловіки потрощили свій автомобіль. ФОТО


За хуліганські дії в громадському місці до ЄРДР внесені відомості за ч. 4 ст.296 КК України. Вирішується питання про пред’явлення підозри.
В знак протесту: на Волині чоловіки потрощили свій автомобіль. ФОТО

Автомобіль забрали на штрафмайданчик.

Нагадаємо, у ніч з 1 на 2 вересня у Нововолинську двоє підлітків розбили автомобіль охоронної компанії “Арсенал”

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Теги: Нововлинськ, поліція
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