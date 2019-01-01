В знак протесту: на Волині чоловіки потрощили свій автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:57
У Новолинську компанія чоловіків потрощила свій автомобіль.
Інцидент трапився увечері 30-го серпня, - повідомляє "БУГ".
У Нововолинському відділі поліції повідомили, що група реагування патрульної поліції виявила автомобіль Opel Vectrа з невідповідністю номерних знаків. Водій відмовився пред’явити документи на автівку.
Після повторної вимоги надати документи у знак протесту 5 чоловіків почали різати шини та бити вікна своєї машини. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
За хуліганські дії в громадському місці до ЄРДР внесені відомості за ч. 4 ст.296 КК України. Вирішується питання про пред’явлення підозри.
Автомобіль забрали на штрафмайданчик.
Нагадаємо, у ніч з 1 на 2 вересня у Нововолинську двоє підлітків розбили автомобіль охоронної компанії “Арсенал”
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Інцидент трапився увечері 30-го серпня, - повідомляє "БУГ".
У Нововолинському відділі поліції повідомили, що група реагування патрульної поліції виявила автомобіль Opel Vectrа з невідповідністю номерних знаків. Водій відмовився пред’явити документи на автівку.
Після повторної вимоги надати документи у знак протесту 5 чоловіків почали різати шини та бити вікна своєї машини. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
За хуліганські дії в громадському місці до ЄРДР внесені відомості за ч. 4 ст.296 КК України. Вирішується питання про пред’явлення підозри.
Автомобіль забрали на штрафмайданчик.
Нагадаємо, у ніч з 1 на 2 вересня у Нововолинську двоє підлітків розбили автомобіль охоронної компанії “Арсенал”
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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