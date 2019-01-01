У Києві спалили автівку невістки Гонтаревої

Валерія Гонтарєва заявила, що невідомі спалили машину її невістки, яку теж звуть Валерія Гонтарєва.



Про це пише видання



"Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні здійснили атаку. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарєва", - сказала ексголова НБУ.



Вона вважає, що нещасний випадок на пішохідному переході в Лондоні і спалена машина в Києві - це все пов'язано.



«На жаль, мені оголошено не тільки політичний терор, але, як ми бачимо, і фізичне знищення. Їм мало політичних переслідувань, які вони масовано почали з усіх боків. Їм мало повністю сфальсифікованих справ корумпованого прокурора Кулика, їм мало подачі позовів Портнова на стандартні постанови НБУ зі звинуваченнями мене в державній зраді. Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій. Сподіваюся, нашим правоохоронним органам вистачить професіоналізму розкрити цей злочин в центрі Києва! " - написала вона в повідомленнях/

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексглава Національного банкузаявила, що невідомі спалили машину її невістки, яку теж звуть Валерія Гонтарєва.Про це пише видання Ліга.нет. "Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні здійснили атаку. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарєва", - сказала ексголова НБУ.Вона вважає, що нещасний випадок на пішохідному переході в Лондоні і спалена машина в Києві - це все пов'язано.«На жаль, мені оголошено не тільки політичний терор, але, як ми бачимо, і фізичне знищення. Їм мало політичних переслідувань, які вони масовано почали з усіх боків. Їм мало повністю сфальсифікованих справ корумпованого прокурора Кулика, їм мало подачі позовів Портнова на стандартні постанови НБУ зі звинуваченнями мене в державній зраді. Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій. Сподіваюся, нашим правоохоронним органам вистачить професіоналізму розкрити цей злочин в центрі Києва! " - написала вона в повідомленнях/

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію