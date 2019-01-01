У Києві спалили автівку невістки Гонтаревої
Сьогодні, 17:22
Ексглава Національного банку Валерія Гонтарєва заявила, що невідомі спалили машину її невістки, яку теж звуть Валерія Гонтарєва.
Про це пише видання Ліга.нет.
"Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні здійснили атаку. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарєва", - сказала ексголова НБУ.
Вона вважає, що нещасний випадок на пішохідному переході в Лондоні і спалена машина в Києві - це все пов'язано.
«На жаль, мені оголошено не тільки політичний терор, але, як ми бачимо, і фізичне знищення. Їм мало політичних переслідувань, які вони масовано почали з усіх боків. Їм мало повністю сфальсифікованих справ корумпованого прокурора Кулика, їм мало подачі позовів Портнова на стандартні постанови НБУ зі звинуваченнями мене в державній зраді. Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій. Сподіваюся, нашим правоохоронним органам вистачить професіоналізму розкрити цей злочин в центрі Києва! " - написала вона в повідомленнях/
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Про це пише видання Ліга.нет.
"Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сьогодні здійснили атаку. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарєва", - сказала ексголова НБУ.
Вона вважає, що нещасний випадок на пішохідному переході в Лондоні і спалена машина в Києві - це все пов'язано.
«На жаль, мені оголошено не тільки політичний терор, але, як ми бачимо, і фізичне знищення. Їм мало політичних переслідувань, які вони масовано почали з усіх боків. Їм мало повністю сфальсифікованих справ корумпованого прокурора Кулика, їм мало подачі позовів Портнова на стандартні постанови НБУ зі звинуваченнями мене в державній зраді. Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій. Сподіваюся, нашим правоохоронним органам вистачить професіоналізму розкрити цей злочин в центрі Києва! " - написала вона в повідомленнях/
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