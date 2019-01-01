У поліції Нововолинська з’явився чотирилапий помічник. ФОТО
Сьогодні, 13:36
Службовий пес вже місяць допомагає нововолинскьким правоохоронцям. Джек натренований на виявлення зброї, боєприпасів та вибухівки.
Про це пише БУГ.
Чотирилапому працівники поліції обаштували на території штрафмайданчика вольєр з дерев’яною будкою. Часто беруть нового помічника на виклики. Собака обожнює їздити в службовій машині.
“Джека ми взяли у кінологічному центрі для охорони штрафмайданчика та проведення обшуків. Під час тренування службовий собака успішно знаходив бойову зброю та боєприпаси” – розповів начальник міського відділення поліції Сергій Галащук.
До служби в нововолинській поліції Джек допомагав військовим у зоні АТО. Він виявляв зброю та вибухівку на блокпостах.
Працівники поліції з радістю доглядають за новим помічником, проводять з ним вечірні пробіжки. Собаку полюбили всім відділенням та разом готуються до спільного розкриття злочинів.
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Про це пише БУГ.
Чотирилапому працівники поліції обаштували на території штрафмайданчика вольєр з дерев’яною будкою. Часто беруть нового помічника на виклики. Собака обожнює їздити в службовій машині.
“Джека ми взяли у кінологічному центрі для охорони штрафмайданчика та проведення обшуків. Під час тренування службовий собака успішно знаходив бойову зброю та боєприпаси” – розповів начальник міського відділення поліції Сергій Галащук.
До служби в нововолинській поліції Джек допомагав військовим у зоні АТО. Він виявляв зброю та вибухівку на блокпостах.
Працівники поліції з радістю доглядають за новим помічником, проводять з ним вечірні пробіжки. Собаку полюбили всім відділенням та разом готуються до спільного розкриття злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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