У поліції Нововолинська з’явився чотирилапий помічник. ФОТО





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Чотирилапому працівники поліції обаштували на території штрафмайданчика вольєр з дерев’яною будкою. Часто беруть нового помічника на виклики. Собака обожнює їздити в службовій машині.



“Джека ми взяли у кінологічному центрі для охорони штрафмайданчика та проведення обшуків. Під час тренування службовий собака успішно знаходив бойову зброю та боєприпаси” – розповів начальник міського відділення поліції Сергій Галащук.





До служби в нововолинській поліції Джек допомагав військовим у зоні АТО. Він виявляв зброю та вибухівку на блокпостах.



Працівники поліції з радістю доглядають за новим помічником, проводять з ним вечірні пробіжки. Собаку полюбили всім відділенням та разом готуються до спільного розкриття злочинів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Службовий пес вже місяць допомагає нововолинскьким правоохоронцям. Джек натренований на виявлення зброї, боєприпасів та вибухівки.Про це пише БУГ Чотирилапому працівники поліції обаштували на території штрафмайданчика вольєр з дерев’яною будкою. Часто беруть нового помічника на виклики. Собака обожнює їздити в службовій машині.“Джека ми взяли у кінологічному центрі для охорони штрафмайданчика та проведення обшуків. Під час тренування службовий собака успішно знаходив бойову зброю та боєприпаси” – розповів начальник міського відділення поліції Сергій Галащук.До служби в нововолинській поліції Джек допомагав військовим у зоні АТО. Він виявляв зброю та вибухівку на блокпостах.Працівники поліції з радістю доглядають за новим помічником, проводять з ним вечірні пробіжки. Собаку полюбили всім відділенням та разом готуються до спільного розкриття злочинів.

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