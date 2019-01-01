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У поліції Нововолинська з’явився чотирилапий помічник. ФОТО

У поліції Нововолинська з’явився чотирилапий помічник. ФОТО
Службовий пес вже місяць допомагає нововолинскьким правоохоронцям. Джек натренований на виявлення зброї, боєприпасів та вибухівки.

Про це пише БУГ.

Чотирилапому працівники поліції обаштували на території штрафмайданчика вольєр з дерев’яною будкою. Часто беруть нового помічника на виклики. Собака обожнює їздити в службовій машині.

“Джека ми взяли у кінологічному центрі для охорони штрафмайданчика та проведення обшуків. Під час тренування службовий собака успішно знаходив бойову зброю та боєприпаси” – розповів начальник міського відділення поліції Сергій Галащук.


До служби в нововолинській поліції Джек допомагав військовим у зоні АТО. Він виявляв зброю та вибухівку на блокпостах.

Працівники поліції з радістю доглядають за новим помічником, проводять з ним вечірні пробіжки. Собаку полюбили всім відділенням та разом готуються до спільного розкриття злочинів.

У поліції Нововолинська з’явився чотирилапий помічник. ФОТО
У поліції Нововолинська з’явився чотирилапий помічник. ФОТО
У поліції Нововолинська з’явився чотирилапий помічник. ФОТО
У поліції Нововолинська з’явився чотирилапий помічник. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, поліція, собака, Джек
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