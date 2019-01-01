Співак з Луцька MONATIK розповів, чому не показує обличчя синів у соцмережах

Дмитро Монатік зізнався, чому не показує обличчя дітей у соцмережах.



Про це йдеться у "Світському житті", інформує



Співак розповів, що покаже своїх синів на публіку лиш тоді, коли вони самі захочуть цього.



"Я пишаюся тим, що у мене два сини. Я надзвичайно їх люблю, вони мене тішать. Платон молодший, Данило на рік старший за нього. Чекаю той момент, коли вони мені скажуть: "Тато, а що тобі заважає з нами виставити світлину в Instagram". Я скажу: "Так, все, я зрозумів, якщо ви цього хочете – вперед", - розповідав артист.



Окрім цього MONATIK зізнався, як поєднує роботу та родинні турботи. Як виявилося, навіть попри тяжкий робочий графік зірка має час і на дружину, і на дітей.



"Дітей та дружину звичайно бачу, попри тяжкий гастрольний графік. Дружина частенько їздить зі мною у тур. Я дуже довго йшов до цього, тому кожну хвилину я насолоджуюсь. Так, я частенько сумую за сім’єю, тому намагаюся якомога частіше всіх брати з собою у тур. Взагалі, я не втомлююсь ні фізично, ні морально, тому що це професія мрії", - заявив виконавець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співак з Луцьказізнався, чому не показує обличчя дітей у соцмережах.Про це йдеться у "Світському житті", інформує ТСН Співак розповів, що покаже своїх синів на публіку лиш тоді, коли вони самі захочуть цього."Я пишаюся тим, що у мене два сини. Я надзвичайно їх люблю, вони мене тішать. Платон молодший, Данило на рік старший за нього. Чекаю той момент, коли вони мені скажуть: "Тато, а що тобі заважає з нами виставити світлину в Instagram". Я скажу: "Так, все, я зрозумів, якщо ви цього хочете – вперед", - розповідав артист.Окрім цього MONATIK зізнався, як поєднує роботу та родинні турботи. Як виявилося, навіть попри тяжкий робочий графік зірка має час і на дружину, і на дітей."Дітей та дружину звичайно бачу, попри тяжкий гастрольний графік. Дружина частенько їздить зі мною у тур. Я дуже довго йшов до цього, тому кожну хвилину я насолоджуюсь. Так, я частенько сумую за сім’єю, тому намагаюся якомога частіше всіх брати з собою у тур. Взагалі, я не втомлююсь ні фізично, ні морально, тому що це професія мрії", - заявив виконавець.

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