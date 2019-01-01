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На Волині гірник травмувався на шахті: чоловікові ампутували ногу

На Волині гірник травмувався на шахті: чоловікові ампутували ногу
У серпні на шахті №9 «Нововолинська» під землею травмувався гірник. Вналідок нещасного випадку йому ампутували ногу.

Чоловік працював машиністом електровозу. Генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк розповів, що завалився вагон, шахтар його відцепив і почав працювати, - пише Буг.

Чоловік не поставив електровоз на гальмівні башмаки, знаходився сам. Машина була некерована, наїхала на ногу та роздробила п’ятку.

Пилипюк зазначив, що провели службове розслідування, на шахті була комісія з управління Держпраці, висновків ще немає.

Внаслідок травми шахтарю довелося ампутувати ногу.

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Теги: травма, гірник
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