На Волині гірник травмувався на шахті: чоловікові ампутували ногу





Чоловік працював машиністом електровозу. Генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк розповів, що завалився вагон, шахтар його відцепив і почав працювати, -



Чоловік не поставив електровоз на гальмівні башмаки, знаходився сам. Машина була некерована, наїхала на ногу та роздробила п’ятку.



Пилипюк зазначив, що провели службове розслідування, на шахті була комісія з управління Держпраці, висновків ще немає.



Внаслідок травми шахтарю довелося ампутувати ногу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У серпні на шахті №9 «Нововолинська» під землею травмувався гірник. Вналідок нещасного випадку йому ампутували ногу.Чоловік працював машиністом електровозу. Генеральний директор ДП «Волиньвугілля»розповів, що завалився вагон, шахтар його відцепив і почав працювати, - пише Буг Чоловік не поставив електровоз на гальмівні башмаки, знаходився сам. Машина була некерована, наїхала на ногу та роздробила п’ятку.Пилипюк зазначив, що провели службове розслідування, на шахті була комісія з управління Держпраці, висновків ще немає.Внаслідок травми шахтарю довелося ампутувати ногу.

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