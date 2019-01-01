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У двох волинян знайшли канабіс і марихуану

У двох волинян знайшли канабіс і марихуану
У райцентрі Маневичі поліцейські вилучили в 25-річного волинянина канабіс.

Так, 10 вересня близько 23 години патрульні у райцентрі Маневичі зупинили автомобіль ВАЗ-2199, під керуванням 32-річного місцевого мешканця, - пише ГУНП у Волинській області.

Під час огляду автомобіля у багажному відділенні правоохоронці виявили поліетиленовий пакет із речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс, вагою близько 600 гр. Згодом встановили, що пакет із рослинною речовиною належить пасажиру автомобіля, 25-річному місцевому мешканцю.

Цього ж дня, поліцейські виявили за місцем проживання 36-річного жителя села Колодяжне подрібнену речовину рослинного походження, схожу на марихуану, вагою 20 гр.

Усе виявлене поліцейські вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває слідство.




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Теги: наркотики, Волинь
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